Маршруты по двум паркам стали доступны на портале «Узнай Москву»

https://static.news.ru/photo/0309f1ee-e523-11ea-a998-fa163e074e61_660.jpg Измайловский парк Фото: mos.ru

На портале «Узнай Москву» стали доступны прогулочные маршруты по Измайловскому и Бабушкинскому паркам.

Сообщение об этом появилось на сайте мэра и правительства столицы. Согласно ему, пользователи могут попасть на страницу с описанием маршрута, отсканировав плакаты с QR-кодами в зонах отдыха. По словам куратора ИТ-проектов в сферах культуры и бизнеса московского департамента информационных технологий Сергея Шакрыла, подобные технологии позволяют сделать прогулки москвичей и гостей столицы более познавательными и интерактивными, передаёт «Москва 24».

Совместно со столичным департаментом культуры мы продолжаем разрабатывать интересные маршруты по городским паркам, чтобы москвичи и туристы могли не просто прогуляться, но и узнать интересные факты о самих парках и объектах, которые встретятся им на пути, — сказал он.

По данным портала «Узнай Москву», маршрут по Измайловскому парку проходит от конноспортивного комплекса «Измайлово» через аллею Пролетарского Входа, лодочную станцию у Круглого пруда, площадь Мужества, музыкальную беседку, эстраду «Солнечная», стадион «Трудовые резервы», Наташину берёзовую рощу и другие объекты.

Прогулка по Бабушкинскому парку начинается у «сухого» фонтана, стимпанк-скульптуры «Паровая машина», бюста лётчика Михаила Бабушкина и скульптуры медведицы и медвежат.

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