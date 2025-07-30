Маринуем шашлык в виноградном соке: сочное мясо с карамельной корочкой

Шашлык из свинины, замаринованный в виноградном соке, получается невероятно сочным, с тонкой фруктовой ноткой и карамельной корочкой. Виноградный сок не только смягчает волокна мяса, но и придает готовому блюду легкую сладость и пикантный аромат.

Для маринада смешайте 1 л виноградного сока (лучше темных сортов), 2 измельченные луковицы, 4 зубчика чеснока, 1 ч. л. молотого кориандра, 1/2 ч. л. черного перца и 1 ст. л. соли. 2 кг свиной шеи нарежьте кубиками 4-5 см, залейте маринадом и оставьте в холодильнике на 8–12 часов. Перед жаркой обсушите мясо бумажным полотенцем — сахар в соке может подгорать. Жарьте на умеренных углях 15–20 минут, периодически переворачивая.

Виноградный сок создает красивую глянцевую корочку, а мясо внутри остается розовым и сочным. Подавайте с гранатовым соусом и зеленью.

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