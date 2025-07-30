Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 00:05

Маринуем шашлык в виноградном соке: сочное мясо с карамельной корочкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шашлык из свинины, замаринованный в виноградном соке, получается невероятно сочным, с тонкой фруктовой ноткой и карамельной корочкой. Виноградный сок не только смягчает волокна мяса, но и придает готовому блюду легкую сладость и пикантный аромат.

Для маринада смешайте 1 л виноградного сока (лучше темных сортов), 2 измельченные луковицы, 4 зубчика чеснока, 1 ч. л. молотого кориандра, 1/2 ч. л. черного перца и 1 ст. л. соли. 2 кг свиной шеи нарежьте кубиками 4-5 см, залейте маринадом и оставьте в холодильнике на 8–12 часов. Перед жаркой обсушите мясо бумажным полотенцем — сахар в соке может подгорать. Жарьте на умеренных углях 15–20 минут, периодически переворачивая.

Виноградный сок создает красивую глянцевую корочку, а мясо внутри остается розовым и сочным. Подавайте с гранатовым соусом и зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить куриный шашлык в томатном маринаде: мясо не будет сухим.

шашлыки
свинина
рецепты
маринады
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Цены на продукты заморозят: сколько будут стоить картошка, яйца и огурцы
«Это прискорбно»: Трамп не получил от России ответа на ультиматум
Слова об СВО, эмиграция, проблемы в США: как живет Александр Незлобин
30 июля: приметы дня Марины Лазоревой — как избежать беды в день гроз
Трамп признался, что Путин нравится первой леди США
Пять украинских БПЛА сбито над двумя регионами России
Биография Джоан Роулинг
Американские санкции против РФ могут навредить всему миру
Развод с Усмановым, слезы на свадьбе, Кабаева: как живет Винер
В Кисловодске завершили работы на месте обвала грунта
Запасы дронов ВСУ в Запорожье критически истощаются
Ангар с отходами вспыхнул в Ленобласти
«Открыть ворота Армении»: Ереван предложил новый способ развития страны
В Великобритании назвали низким уровень перехвата целей на Украине
Потомок императора показал послание с черепом на палке в зоне СВО
Почему отключают мобильный интернет в РФ: заявления властей, мнения людей
«Тяжелая потеря»: 19-летний житель Курской области погиб после атаки БПЛА
В Госдуме ответили на начало отсчета ультиматума Трампа
Фигурантов дела о теракте в «Крокусе» могут выслать из Турции в Россию
Трамп объявил о сроке для прекращения огня на Украине
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.