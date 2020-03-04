https://static.news.ru/photo/c1c4a3f0-5e18-11ea-b9cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Global Look Press

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что никаких ограничений по продажам медицинских масок внутри России нет, а запрет правительства на их вывоз направлен на борьбу со спекулянтами.

Это ограничение именно по вывозу масок. Ограничений по продаже внутри страны нет, — цитирует ТАСС Мантурова.

Глава Минпромторга считает, что в настоящее время в стране сложилась «нездоровая ситуация», когда спекулянты скупают в аптеках маски и прочие медицинские изделия и вывозят их за рубеж. Именно этим, по его словам, и было вызвано решение правительства о введении временного ограничения на их вывоз.

Как писал NEWS.ru, правительство России ограничило со 2 марта до 1 июня 2020 года вывоз из страны некоторых видов медицинских изделий и оборудования в связи с распространением коронавируса. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В перечне значатся такие изделия, как защитные респираторы и очки, дезинфицирующие и противовирусные средства, комбинезоны и костюмы химзащиты, маски с противоаэрозольными фильтрами, бахилы, маски, бинты, вата и марля, халаты и медицинские перчатки.