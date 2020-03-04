https://static.news.ru/photo/ebfe6cda-5de3-11ea-8ae6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Global Look Press

Правительство России ограничило с 2 марта до 1 июня 2020 года вывоз из страны некоторых видов медицинских изделий и оборудования в связи с распространением коронавируса. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Установить <...> временный запрет <...> за исключением вывоза такой продукции для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам <...>, а также вывоза физическими лицами для личного использования материалов и предметов одноразового употребления, — говорится в постановлении.

В сообщении Минпромторга отмечается, что в перечне значатся такие изделия, как защитные респираторы и очки, дезинфицирующие и противовирусные средства, комбинезоны и костюмы химзащиты, маски с противоаэрозольными фильтрами, бахилы, маски, бинты, вата и марля, халаты и медицинские перчатки.

Как ранее писал NEWS.ru, ежемесячно потребуется 89 миллионов медицинских масок для реагирования на COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.