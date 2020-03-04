https://static.news.ru/photo/4a042a1a-5db0-11ea-acb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ежемесячно потребуется 89 миллионов медицинских масок для реагирования на COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Также есть нужда в 76 миллионах одноразовых перчаток для осмотра больных и 1,6 миллионов пар медицинских защитных очков. В организации считают, что нехватка защитных средств ставит под угрозу человеческие жизни и промышленность должна увеличить производство на 40%, передаёт ТАСС.

Промышленность и правительства должны действовать быстро для увеличения поставок, ослабления экспортных ограничений и принятия на местах мер по прекращению спекуляции, — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Как писал NEWS.ru ранее, российские производители костюмов, защищающих от вирусов, испытывают колоссальный спрос на свою продукцию. За такой одеждой уже выстроилась очередь. Об ажиотаже на медицинские костюмы, защищающие врачей от различных микробов и вирусов, включая коронавирус COVID-19, рассказали участники рынка.