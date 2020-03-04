Российские производители костюмов, защищающих от вирусов, испытывают колоссальный спрос на свою продукцию. За такой одеждой уже выстроилась очередь, выяснил NEWS.ru.

Спрос на защитную одежду вырос в пять раз

Об ажиотаже на медицинские костюмы, защищающие врачей от различных микробов и вирусов, включая коронавирус COVID-19, NEWS.ru рассказали участники рынка. Опрошенные корреспондентом портала дилеры готовы поставить такие товары заказчикам только в течение ближайших 40 дней. Речь идёт, в частности, о «многоразовом противочумном комплекте Кварц-1М». Единственный в РФ официальный производитель изделия — компания «Д-Медфарм» из Санкт-Петербурга подтвердила небывалый спрос со стороны государственных и частных учреждений на защитные костюмы в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Данный рынок представлен всего несколькими изделиями. Сегодня учреждения могут закупить, помимо упомянутого костюма, более дешёвый противочумный комплект 1-го типа «Алмаз», а также простые в производстве одноразовые защитные изделия.

В компании-производителе NEWS.ru заявили об очереди из оплаченных счетов на поставки спецодежды. На сайте предприятия предупреждают о случаях подделки спецкостюмов. Так, ряд фирм могут реализовывать продукцию с копиями регистрационных документов площадки из северной столицы РФ с нарушениями.

Предприятие не могло рассчитывать, что из-за коронавируса производство в России нужно увеличить в пять раз. Ольга Резник гендиректор компании Д-Медфарм гендиректор компании Д-Медфарм

Востребованными товары на рынке делают в том числе распоряжения Минздрава и связанные с ними госзакупки. Так, члены эпидемиологической бригады или бригады медицинской эвакуации перед входом в помещение, где находится больной, обязательно должны надевать защитную одежду, говорится в опубликованных в начале февраля Минздравом временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению инфекции COVID-19.

А согласно приказу столичного Департамента здравоохранения от 29 апреля 2009 года № 459 «Об обеспечении мероприятий по предупреждению заноса и распространения инфекционных (паразитарных) болезней, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории Москвы» в учреждениях здравоохранения необходим неснижаемый запас средств индивидуальной защиты, среди которых — противочумные костюмы. В московских больницах, согласно приказу, запас таких костюмов должен составлять по 10 комплектов 1-го типа (в приемном и патологоанатомическом отделении по 5 штук) + 10 одноразовых. В амбулаториях и поликлиниках — по 3 комплекта 1-го типа и 10 одноразовых. Кроме того, каждое медучреждение страны обязано иметь десятки и даже сотни единиц спецодежды в зависимости от численности коечного состава. В частности, документ предписывает столичной инфекционной клинической больнице № 1 хранить на вооружении 300 комплектов 1-го типа, 100 костюмов «Кварц», 30 пневмокостюмов и 1000 одноразовых.

В регионах ждут коронавирус летом

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Впрочем, региональные госучреждения не спешат тратить средства на медицинскую спецодежду. Начиная с декабря 2019 года, после известий о вспышке пневмонии в Ухани, вызванной коронавирусом, заявки на защитные изделия, судя по данным официального сайта госзакупок, не поступали. Первую заявку 26 февраля оформила «Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф». Учреждение планирует приобрести противочумный комплект «Кварц-1М» или его эквивалент. Впрочем, в Липецке не спешат и готовы подождать свой заказ до 10 июля 2020 года.

Помимо этого, в ходе мероприятий по предупреждению распространения COVID-19, в Липецке планируют закупить дезинфицирующие средства и антисептики с защитой от вирусов на сумму 380,2 тыс. рублей, одноразовые маски на 278,7 тыс. рублей и бесконтактные термометры на сумму 106 тыс. рублей. Также станции необходимы 300 одноразовых хирургических стерильных халатов и 400 одноразовых противоэпидемических комплектов. Региональное учреждение готово потратить средства на респираторы для врачей и медперсонала для работы с пациентами с симптомами ОРВИ с неблагоприятным эпиданамнезом. А для посещения больных с вирусом будут закуплены 300 респираторов класса эффективности FFP2 и 100 штук класса FFP3. Наконец, планируется приобретение транспортировочного бокса за 1,3 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что на 26 февраля, вирус COVID-19 унёс жизни свыше 2 700 жителей Земли. Выздоровело более 3 000 человек, число заражённых оценивается в 80 000.