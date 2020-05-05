Мантуров рассказал о новой программе доступной аренды автомобилей

https://static.news.ru/photo/5eeb5dbe-8eab-11ea-9a2f-fa163e074e61_660.jpg Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новую программу поддержки спроса на автомобили «Доступная аренда» планируется запустить в июне текущего года, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, до конца мая ведомство подготовит необходимые правила, после чего программа начнёт действовать сразу по всей стране. Объём её финансирования составит 2,5 млрд рублей.

«Доступная аренда» будет запущена на базе лизинговых компаний или банков, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Мантуров заявил, что предприятия российского автопрома будут на 100% загружены производством общественного транспорта в 2020 году.