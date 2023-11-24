Малышева рассказала, какие симптомы могут указывать на гипертонический криз Малышева назвала чувство страха и потливость признаками гипертонического криза

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Гипертонический криз — смертельно опасное состояние, предшествующее инсульту, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, он сопровождается не только повышением артериального давления, но и целым набором различных симптомов. К их числу можно отнести беспричинное чувство страха и повышенную потливость.

Врач-кардиолог Дмитрий Черкашин объяснил, что при гипертоническом кризе артериальное давление становится выше 130 на 80 миллиметров ртутного столба. Основными причинами его развития считаются повышенная физическая нагрузка, психоэмоциональная нагрузка, а также отказ от приема лекарств. При этом подчеркивается, что важнейшим критерием гипертонического криза является наличие дополнительных симптомов: потливость, двоение в глазах, чувство страха и слабость. В случае возникновения инсульта врачи рекомендуют принять лекарства, снижающие давление, при этом оно не должно снижаться резко.

Каким препаратом мы точно не навредим? Приемом [препаратов] с каптоприлом. Он поможет проконтролировать уровень артериального давления на определенном этапе до медицинской помощи, — уточнил Черкашин.

Врач-реабилитолог Николай Мавричев ранее перечислил способы профилактики инсульта. По его словам, одним из них является массаж, который снимает напряжение с внутренних органов и поддерживает их функционирование. Второй способ — отказ от курения.