Малышева рассказала, как вычислить ишемический инсульт по взгляду Малышева рассказала, что ишемический инсульт часто приводит к косоглазию

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Ишемический инсульт часто приводит к нарушениям зрения, в том числе к косоглазию, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что в таком случае отклонение зрительных осей происходит внезапно, часто незаметно для самого человека, так как двоения в глазах не возникает.

Мы ищем какие-то образования в мозге, которые изменили работу глазодвигательных мышц. Это может быть кровоизлияние в мозг, ишемический инсульт, — сказала Малышева.

По словам телеведущей, выяснить это можно только при проведении КТ или МРТ, офтальмолог выявить причину косоглазия у взрослого человека чаще всего не может. Он может только скорректировать отклонение оси хирургическим способом — исправить дисбаланс мышц глаза.

Ранее Малышева рассказала, что причиной косоглазия также может быть опухоль мозга, которая давит на зрительный нерв.

До этого офтальмолог Василий Гладилин объяснил, что нарушения иннервации, которая есть у каждой глазодвигательной мышцы, также приводят к отклонениям. Врач пояснил, что иннервация — это сигнал от нервной системы, поступающий к определенной мышце для того, чтобы она пришла в движение.