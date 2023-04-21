Малышева объяснила, почему при переломе носа могут вытечь мозги Малышева рассказала, что при переломе носа в ноздри может вытекать мозговая жидкость

Фото: shutterstock

У человека при переломе носа может вытекать мозговая жидкость, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что при искривлении перегородки часто повреждается так называемый петушиный гребень, отделяющий носовую полость от полости черепа.

Вы можете надломить, и будет течь ликвор — жидкость, омывающая мозг — через нос наружу. Как говорится, мозги-то вытекут, — сказала Малышева.

Она объяснила, что к тяжелым последствиям может привести не только перелом носа, но и попытки самостоятельно исправить искривленную перегородку. Поэтому телеведущая настоятельно рекомендовала обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев рассказал NEWS.ru, что носовые кровотечения могут возникать из-за искривления перегородки носа, субатрофии или атрофии слизистой оболочки, повышенного артериального давления и нарушения свертываемости крови. Лор отметил, что в случае искривления перегородки носа слизистая пересыхает, начинает сушиться и подкравливать.