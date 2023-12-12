Малышева объяснила, какие болезни вызывают повышение билирубина в крови Малышева назвала повышение билирубина признаком гепатита

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Повышение уровня билирубина в крови может указывать на развитие заболеваний печени, в том числе на гепатит, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, данный белок вырабатывается в печени и выводится с желчью, однако в некоторых случаях этого не происходит. Также билирубин повышается в процессе разрушения красных кровяных телец — эритроцитов.

Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что билирубин — это белок, являющийся продуктом метаболической системы. По его словам, он возникает при распаде других белков, в том числе и гемоглобина. Одним из признаков повышения билирубина в организме является пожелтение кожи, а также белков глаз. Врач подчеркивает, что данные симптомы указывают на развитие заболеваний печени, так как этот белок вырабатывается гепатоцитами. Помимо гепатита, повышение билирубина также характерно для жировой дистрофии печени.

Следующая проблема — это нарушение оттока вследствие закупорки выхода в двенадцатиперстную кишку. Оно возникает при образовании камней в желчном пузыре, — рассказал Продеус.

Наконец, периодическое повышение уровня билирубина характерно для пациентов с синдромом Жильбера. Это доброкачественное генетическое заболевание, не представляющее опасности для здоровья.

Малышева ранее рассказала, чем опасно расслоение аорты. По ее словам, это состояние может привести к смерти пациента. Лечение расслоения и аневризмы аорты заключается в полной замене этого сосуда.