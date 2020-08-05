Мальчик выжил один в море благодаря фильму

Десятилетний ребёнок, которого унесло волнами в английском графстве Норт-Йоркшир, смог спастись благодаря совету из документальной кинокартины.
Заметив, что Равираджа Саини нигде нет и его могло унести в открытое море, его семья позвала на помощь спасателей. Они искали мальчика по всей береговой линии, но прошёл целый час, а малыша нигде не было. После этого им пришло в голову осмотреть противоположную часть бухты, где и нашёлся ребёнок.
После этого Саини рассказал удивлённым спасателям, как ему это удалось,
Обнаруживших ребёнка просто шокировало его спокойствие в такое стрессовой ситуации. Спасатели восхитились его умением собраться и применить свои знания по выживанию, ведь в ином случае всё могло сложиться трагически. После этого бригада спасателей вернула ребёнка семье, после чего осмотревшие его врачи сказали, что Саини всё в порядке.
Как писал NEWS.ru, в Тихвинском районе Ленинградской области 15-летняя школьница ушла из дома. Позже её обнаружили в инфекционном отделении больницы.
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