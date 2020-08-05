Мальчик выжил один в море благодаря фильму

https://static.news.ru/photo/f708e6ec-d72c-11ea-ad20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wilfried Wirth/imagebroker.com/Global Look Press

Десятилетний ребёнок, которого унесло волнами в английском графстве Норт-Йоркшир, смог спастись благодаря совету из документальной кинокартины.

Заметив, что Равираджа Саини нигде нет и его могло унести в открытое море, его семья позвала на помощь спасателей. Они искали мальчика по всей береговой линии, но прошёл целый час, а малыша нигде не было. После этого им пришло в голову осмотреть противоположную часть бухты, где и нашёлся ребёнок.

После этого Саини рассказал удивлённым спасателям, как ему это удалось, пишет Daily Mail. Оказалось, что он следовал советам из фильма «Спасая жизни на море». Он лёг на спину, широко раскинул руки и ноги, чтобы держаться на плаву и громко звал на помощь.

Обнаруживших ребёнка просто шокировало его спокойствие в такое стрессовой ситуации. Спасатели восхитились его умением собраться и применить свои знания по выживанию, ведь в ином случае всё могло сложиться трагически. После этого бригада спасателей вернула ребёнка семье, после чего осмотревшие его врачи сказали, что Саини всё в порядке.

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