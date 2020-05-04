МАК не успел завершить расследование к годовщине катастрофы SSJ 100

https://static.news.ru/photo/d053668e-8df4-11ea-811e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei/Xinhua/Global Look Press

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не закончил исследование по катастрофе SSJ 100 в Шереметьево к годовщине инцидента. На сроки окончания работ влияют ограничения в связи с пандемией COVID-19, введённые в других государствах и организациях, участвующих в расследовании.

В частности, к настоящему времени не завершены исследования блоков противопожарной защиты (FPC), физики возникновения и распространения пожара после приземления лайнера, а также последовательность разрушения его конструкций.

Без результатов этих исследований окончательный отчёт по катастрофе не может быть опубликован, сообщается на сайте организации.

В МАК добавили, что работы ведутся в непрерывном режиме и к их завершению прилагаются всевозможные усилия.

SSJ 100 совершил жёсткую посадку в Шереметьево 5 мая 2019 года. В результате на борту возник пожар, жертвами которого стали 40 пассажиров и один член экипажа.

Ранее NEWS.ru писал, что виновным в катастрофе признан пилот Денис Евдокимов. Возбуждённое в отношении него уголовное дело передано в суд. Лётчик свою вину в произошедшем отрицает.