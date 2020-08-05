Любовница расчленённого Картрайта рассказала подробности интимной жизни

https://static.news.ru/photo/214b16ee-d716-11ea-9166-fa163e074e61_660.jpg Энди Картрайт Фото: kkkartrait/instagram.com

Любовница расчленённого рэпера Энди Картрайта Надежда Романенко на допросе рассказала подробности интимной жизни с исполнителем.

Романенко познакомилась с музыкантом в 2014 году. У них были общие друзья. Но сами они не общались. Только в 2017 году молодые люди начали переписываться в социальной сети «ВКонтакте».

Летом 2018 года девушка пошла на концерт с рэпером. А уже осенью между ними произошла интимная близость.

Любовники встречались у общего друга, а через какое-то время сняли квартиру недалеко от дома семьи Картрайта. Супруга рэпера, проверив соцсети возлюбленного, узнала о наличии соперницы. Тогда Марина Кохал написала Надежде Романенко, чтобы она отправила её мужа к ней.

По словам Романенко, у Картрайта не было своих денег. Их выдавала жена. Она контролировала все сферы жизни музыканта. Мужчина даже не мог возвращаться домой позднее 23:00.

А в прошлом году Кохал узнала, что её супруг ездит на гастроли не один. При этом он не разрешал жене ехать с ним. После этого женщина начала бороться с соперницей разными способами. Она даже заявила, что Романенко заразила их всех СПИДом. Однако это не подтвердилось.

Романенко и Картрайт виделись перед началом самоизоляции, потом мужчина исчез. Последнее сообщение девушка получила от него 25 июля.

Кроме того, Романенко заявила, что рэпер не был наркоманом, но у него была алкогольная зависимость, передаёт портал «Невские новости».

Инцидент произошёл в квартире на Невском проспекте, 134, в конце июля 2020 года. Когда полицейские нагрянули туда, пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. Со слов подозреваемой, мужчина умер от передозировки наркотиками. Гражданка пыталась избавиться от трупа. Она объяснила это тем, что не хотела для возлюбленного бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы исчез. Однако по мнению СК РФ, убийство произошло во время ссоры и Кохал убила супруга «неустановленным способом».

По факту обнаружения останков рэпера СК возбудил уголовное дело. Адвокат жены покойного рэпера Энди Картрайта Марины поделилась первой официальной информацией по делу о смерти музыканта. По сути, Ирина Скурту опровергла почти все публикации, которые появились в СМИ за последнее время.

Юшко мог умереть от сердечного приступа. По словам жены покойного музыканта, у исполнителя были проблемы с сердцем, а после начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) мужчина впал в депрессию, из-за чего, как она считает, Картрайт пристрастился к наркотикам.