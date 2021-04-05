Любовь Соболь удалили с заседания по её делу из-за видеосъёмки

https://static.news.ru/photo/9b93c682-9609-11eb-80eb-96000091f725_660.jpg Любовь Соболь Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировой судья в Перовском районе Инна Шилободина удалила юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями «иноагентом») Любовь Соболь с заседания по делу о проникновении в квартиру тёщи сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который фигурировал в расследовании оппозиционера Алексея Навального. Причиной стало желание оппозиционерки фиксировать происходящее на видеокамеру.

После начала заседания Соболь установила на штатив камеру, однако судья потребовала убрать устройство, аргументируя это нарушением семейной тайны потерпевших, передаёт РИА Новости. В ответ оппозиционерка просила пустить в зал журналистов с видеокамерами, отмечает «Дождь».

В результате пререкания между Соболь и судьёй заняла больше двух часов с тремя перерывами. После этого прокурор попросил привлечь юриста к административной ответственности по статье о неисполнении распоряжения судьи. После составления протокола её удалили до окончания прений.

Перед выходом Соболь сообщила, что отказывается от услуг своего адвоката Владимира Воронина. Защитник сообщил, что в таком случае заседание необходимо перенести, так как его подзащитная должна письменно подтвердить своё заявление. Однако судья решила продолжить заседание.

Представительницу оппозиции и соратницу Алексея Навального обвиняют в незаконном проникновении в жилище. Речь идёт о визите 21 декабря 2020 года в дом, где живёт предполагаемый сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, причастный, как утверждают оппозиционеры, к отправлению Навального. В тот день Соболь вошла в подъезд и в поисках силовика зашла в квартиру пенсионерки Галины Субботиной — тёщи Кудрявцева, писал NEWS.ru.