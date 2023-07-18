Ляйсан Утяшева: как гимнастка перенесла смерть матери и встретила Волю Рассказываем о Ляйсан Утяшевой, познакомим со спортивной биографией гимнастки и её личной жизнью, сравним знаменитость на фото и в реальности

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева — чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике. Она за свою жизнь преодолела немало трудностей и своим примером доказала, что безвыходных ситуаций не бывает. В 2006 году спортсменка получила премию Американской торгово-промышленной палаты «Крылья успеха» в номинации «За лучшее возвращение в спорт». Через шесть лет гимнастка стала лауреатом ежегодной Национальной премии «Талант и призвание — 2012» в номинации «Спорт». В этой статье узнаем, как Ляйсан Утяшева добилась высоких результатов в гимнастике, расскажем, как сложилась её судьба после завершения спортивной карьеры и чем занимается она сейчас.

Утяшева: биография гимнастки, ее национальность, ранние проблемы в личной жизни

Ляйсан Альбертовна Утяшева родилась в конце июня 1985 года в поселке городского типа Раевский Альшеевского района Башкирской АССР (сейчас республика Башкортостан). Родители Ляйсан — Альберт Утяшев и Зульфия Кираева познакомились во время учебы в Уфе. Башкирская семья Зульфии настороженно встретила жениха дочери. Но Альберт, в жилах которого текла татарская, русская и польская кровь, убедил свою будущую родню в том, что любит невесту. Молодожены обосновались в селе Раевском. Вскоре у них родилась дочь. Бабушка предложила назвать красивую малышку Ляйсан, что в переводе с башкирского означает «ласковый весенний дождь».

Дедушка Ляйсан — Султангарей Кираев был авторитетным человеком в поселке. Он длительное время был главой Раевского и много раз избирался депутатом. Бабушка всю жизнь трудилась бухгалтером. Отец преподавал историю в школе, а мама работала библиотекарем. Когда Ляйсан исполнилось четыре года, Утяшевы переехали в Волгоград.

Девочка восхищала окружающих своей музыкальной одаренностью в сочетании с гибкостью и грациозностью. Ляйсан мечтала стать балериной. Родители поддерживали дочь и готовили ее к поступлению в балетную школу. Однако девочку случайно увидела тренер по художественной гимнастике Надежда Касьянова и разглядела в ней будущую чемпионку.

С первых тренировок Ляйсан Утяшева проявляла упорство, преодолевая усталость, отрабатывала гимнастические элементы. Уже через два года о спортивных победах юной спортсменки писали в городских и областных газетах. Она хорошо училась в гимназии и делала успехи в изучении английского языка. Однако дома обстановка ухудшалась с каждым днем. В 1990-е Альберт Утяшев ушел с должности заместителя директора кооперативного техникума и открыл свое дело. Но в бизнесе бывший учитель истории не преуспел. В интервью Ирине Шихман на YouTube канале «А поговорить?» Утяшева призналась, что отец начал злоупотреблять спиртным, поднимал руку на них с матерью. Однажды девочку похитили вымогатели и увезли далеко от дома. Ляйсан чудом удалось спастись. Вскоре отец ушел из семьи, и Зульфия воспитывала дочь в одиночку.

Фото: Булдаков Олег/ТАСС Ляйсан Утяшева, биография, национальность, личная жизнь

Ляйсан Утяшева: спортивная биография мировой чемпионки

В 1994 году Ляйсан Утяшева начала заниматься у знаменитого волгоградского тренера Татьяны Сорокиной. Через год спортсменку пригласили в Центр олимпийской подготовки в Москве (в Новогорске), но ее преподавательница выступила категорически против переезда подопечной. В гимназии также уговаривали маму гимнастки оставить девочку в Волгограде. В 1997 году Зульфия и Ляйсан все-таки переехали в Москву.

Под руководством тренерского дуэта Аллы Яниной и Оксаны Скалдиной Утяшева достигла больших успехов и получила звание мастера спорта. Ей было всего 14 лет. С 2002 года гимнастку тренировали Ирина Винер и Вера Шаталина. В начале 2000-х Ляйсан стала призером многих российских и международных соревнований, в том числе:

На Турнире памяти Оксаны Костиной в 2000 году взяла серебро.

На Кубке мира по художественной гимнастике — 2001/02 в Берлине стала абсолютной чемпионкой мира. Победила в шести дисциплинах. Спортсменке было присвоено звание мастера спорта международного класса.

На чемпионате Европы по художественной гимнастике 2001 года в Женеве стала золотым призером в командном зачете.

На чемпионате мира по художественной гимнастике 2001 года в Мадриде в составе сборной РФ завоевала чемпионский титул в групповом многоборье. Но позднее россиянок дисквалифицировали и лишили наград.

На чемпионате по художественной гимнастике Российской Федерации 2002 года Утяшева заняла второе место в индивидуальном многоборье.

На чемпионате Европы по художественной гимнастике в 2002 году в Гранаде стала чемпионкой Европы в командном зачете.

На юношеских соревнованиях стран СНГ и Балтии 2002 года в Москве завоевала золото в трех дисциплинах (скакалка, мяч, булава).

Осенью 2002 года Ляйсан травмировала ногу на показательных выступлениях в Самаре. Из-за приземления на некачественный мат спортсменка отбила ступню. Врачи не увидели на рентгеновских снимках никаких повреждений нижних конечностей, жалобы Ляйсан списали на проблемы с психикой. Однако главный тренер сборной России Ирина Александровна Винер была уверена, что ее воспитанница испытывает настоящую боль. В частном порядке она отвезла Ляйсан на обследование в Германию. Томография показала множественные переломы ладьевидной кости, осложненные переносом нагрузки с одной ноги на другую. Утяшевой требовалась срочная операция. От планов участвовать в XXVII летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах пришлось отказаться.

Это было суровое испытание для Ляйсан. Как только кость срослась, гимнастка приступила к реабилитации — спортсменка заново училась ходить. Через несколько месяцев Ляйсан смогла возобновить тренировки. И на Олимпиаду в Афинах она попала. Из кабины спортивного комментатора Утяшева вела репортажи о том, что происходит на гимнастических помостах. Спортсменка отлично справилась с новой для себя ролью.

В 2006 году Ляйсан участвовала в чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходил в Киеве, и во второй раз стала чемпионкой. Это были ее последние соревнования. В том же году спортсменка получила травму колена, после которой продолжать выступать на международной арене было невозможно. Утяшева заявила о завершении карьеры.

Фото: Булдаков Олег/ТАСС Ляйсан Утяшева. Личная жизнь

Яркие достижения и горькие потери: мама Ляйсан Утяшевой умерла от сердечного приступа

В 21 год Ляйсан пришлось начинать жизнь заново. Полгода она провела на диване, дегустируя запрещенные гимнасткам во время выступлений лакомства: мороженое, торты, конфеты, газированные напитки, мясные деликатесы. Девушка набрала лишний вес. Чтобы восстановить форму, Ляйсан сначала пробовала разные модные методики похудения, но в итоге обратилась к своим дневникам, которые она вела во время тренировок и выступлений. Благодаря контролю за питанием и физическим упражнениям звезда спорта опять стала стройной. Сейчас она весит 50 кг. Рост Ляйсан Утяшевой — 167 см.

Гимнастка решила поделиться своим опытом и знаниями с другими людьми. Осуществить задуманное ей помогла протекция Ирины Винер и поддержка спортивных журналистов. Ляйсан стала вести программу «Личный тренер» на телеканале «Спорт плюс». Позже ее пригласили в проект «Фитнес со звездами» на телеканале «Живи». В начале 2008 года Утяшева стала ведущей шоу «Сегодня утром» на НТВ, а в 2010-м делала гимнастику по утрам со зрителями шоу «НТВ утром». В 2011 году на ТНТ спортсменка начала пропагандировать здоровый образ жизни в своей авторской программе «Академия красоты Ляйсан Утяшевой». Девушка покоряла одну творческую вершину за другой: станцевала сольную партию в балете «Болеро» в театре «Новая опера», создала совместно с подругой по российской сборной Юлией Барсуковой танцевальное шоу «Знак бесконечности», запустила свою программу «Кафе Романтика» на радио Romantika, сыграла в сериале «Чемпионки». В 2008 году на полках книжных магазинов появился автобиографический роман Ляйсан Утяшевой, в котором автор рассказала о своем пути в художественной гимнастике, о возвращении на помост после травмы и жизни после спорта.

В 2012 году в жизни Ляйсан произошла трагедия. Ее мать скончалась в возрасте 48 лет. По некоторым данным, у нее случился сердечный приступ. Утяшева тяжело переживала потерю. «Не знаю причину смерти мамы. Не была на вскрытии. Я лежала замороженная под препаратами. Мне сказали, коронарная недостаточность — тромб отвалился. В ресторане ей вызвали первую скорую, потом дома вызвали вторую. Вижу, что у нее рот сухой, пошла за водой. Прихожу, а у нее уже пена изо рта и язык выпал. Она трясется», — позже рассказывала Ляйсан.

Фото: Социальные сети Мама Ляйсан Утяшевай

Замужество Утяшевой: личная жизнь с Павлом Волей

Утяшева привлекала внимание многих известных мужчин. В 2008 году на закрытой вечеринке в Лондоне британский актер Орландо Блум восхищался российской гимнасткой. Таблоиды сообщали, что за Ляйсан ухаживали футболист Жидругас Карчемаркас и фигурист Алексей Ягудин. В 2010 году Ляйсан встретила бизнесмена Валерия Ломадзе, отношения с которым продолжались полтора года. Первое время мужчина преподносил ей дорогие подарки, исполнял все желания. Однако после того как Ляйсан переехала к нему на дачу, он изменился: начал ревновать и контролировать гимнастку. Она не стала терпеть и ушла от Ломадзе. В ответ предприниматель подал на Утяшеву в суд. Он обвинил ее в хищении 24 млн рублей. Ляйсан удалось выиграть дело.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева познакомились на канале ТНТ (по другим данным, на вечеринке у Алексея Ягудина. — NEWS.ru). Резидент Comedy Club и телеведущая спортивных программ начали дружить. Они часто беседовали на разные темы и даже гуляли по Москве, не скрываясь от папарацци. Их отношения изменились в 2012 году.

Павел поддержал Ляйсан, когда у нее умерла мать. «Он меня кормил с ложечки. Я сильно похудела. В тумане между какими-то транквилизаторами говорила ему: "Так много девочек красивых. Я — труп. Я — все. Я не хочу. Ты меня не вытащишь..."» — рассказывала спустя годы Утяшева в интервью Надежде Стрелец.

В сентябре 2012 года Павел и Ляйсан поженились. Свадьба была скромной и непубличной. О том, что знаменитости женаты, некоторые коллеги узнали, когда Ляйсан забеременела. В мае 2013 года у супругов родился сын Роберт, а через год — дочь София. Несмотря на появление детей, Утяшева продолжила работать. Летом 2013 года она запустила кулинарный YouTube-канал «Дерзкая готовка с Ляйсан». В 2014 году мама двоих детей стала ведущей программы «Танцы» на телеканале ТНТ и оставалась главным лицом шоу почти семь лет. В 2015 году Утяшева снялась в клипе на композицию «Я тебя буду ждать» в исполнении певицы Ёлки.

В 2017 году Ляйсан и Павел создали образовательный интернет-проект «Сила воли», состоящий из двух частей: для тела и мозга. Программа содержит десятки видео занятий и тренингов, посвященных физическому и психологическому самосовершенствованию и здоровому образу жизни.

Фото: АГН «Москва» Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Как живут дети Воли и Утяшевой

Павел Воля и Ляйсан Утяшева берегут свою частную жизнь от посторонних. На редких фото можно увидеть, как любящие родители проводят время с детьми: играют, пекут печенье, нежатся на пляже, празднуют веселые дни рождения. Роберт и София осваивают большой теннис, много времени проводят на тренировках. Дети любят рисовать и обожают животных. Кроме того, Роберт коллекционирует машинки.

Ляйсан Утяшева на фото разных лет

В свои 38 лет Ляйсан хорошо выглядит. В этом можно убедиться, посмотрев реалити-шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ. Для участия в этом проекте Воля и Утяшева вместе с детьми на время переехали в Арабские Эмираты.

Помимо этого шоу, Утяшева участвует в двух проектах на ТВ-3: кулинарной программе «Вкусно с Ляйсан» и «Наследниках и самозванцах». Кроме того, она ведет программу «Новые танцы» на ТНТ.

В прошлом году Ляйсан спродюсировала постановку пластического спектакля Carmen P.S. Она же исполнила в нем главную партию легендарной Кармен. Представление вызвало неоднозначные отзывы среди зрителей, но большинство высоко оценили проект Утяшевой.

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