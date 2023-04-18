Ляйсан Утяшева рассказала, что в ней пробудило страсть к готовке Утяшева: моя страсть к готовке началась, когда я стала мамой

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Ляйсан Утяшева

Российская спортсменка, жена телеведущего Павла Воли Ляйсан Утяшева рассказала, что в ней проснулась любовь к готовке после того, как она стала мамой. По словам гимнастки, таким образом она выражает свою любовь к семье.

Моя бабушка мне говорила: «Ляйсан, я понимаю, что твоя мама может мне приготовить, но пока я готовлю, я жива». Она мне всегда так говорила, и это наша энергия. Вся моя страсть к готовке началась после того, как я осознала себя мамой, и мне захотелось удивить Пашу, — сказала Утяшева.

Спортсменка призналась, что это было непросто, поскольку супруг — «доморощенный абсолютно», и его мама потрясающе готовит. Однако это не остановило Утяшеву, и она решила научиться делать что-то своими руками, поскольку считает это наивысшей формой наслаждения. Позднее, по признанию гимнастки, она втянулась и ей стало нравится.

Утяшева добавила, что ее супруг готовит редко. По словам спортсменки, Воля любит делать мясо и манты.

Ранее Утяшева рассказала, что ее слабостью, несмотря на общую строгость к себе и постоянное соблюдение диеты, является сладкое. Она уточнила, что иногда позволяет себе такие десерты, как «Наполеон» и «Тирамису». Утяшева уточнила, что при общем осознанном подходе к здоровью это не вредит ее фигуре.