«Лучших закапывают»: почему Винер отстранили от гимнастики и что это значит Главный человек российской художественной гимнастики на два года отстранен от международных стартов

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер

Российский спорт в целом и российская художественная гимнастика в частности продолжают находиться под жесточайшими санкциями. Однако Международной федерации гимнастики (FIG) этого показалось мало, и в разгар бана всех россиян там решили на два года персонально забанить Ирину Винер. При этом отстранение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России начнет действовать только тогда, когда россиян вернут на международные турниры. Рассказываем подробнее о причинах такого наказания и его последствиях.

Банный день

FIG приурочила свое решение практически к 8 Марта. В качестве «подарка» Винер преподнесли двухгодичное отстранение от всех турниров под эгидой организации. Она не сможет находиться на соревнованиях ни в каком качестве, в том числе тренера. Не все поклонники спорта сразу поняли, в чем смысл этого отстранения, ведь Россия полностью изгнана с турниров FIG на протяжении последнего года. Однако в организации поступили очень хитро. Срок отстранения Винер начнет отсчитываться только с того момента, как Россию полностью разбанят.

С одной стороны, здорово, что FIG публично говорит о возможном возвращении россиян на международные турниры, а с другой — неясно, почему наказать Винер решили именно сейчас, ведь с момента нарушений, которые инкриминируются россиянке, прошло полтора года.

Лучших закапывают. Живьем. Хотят работать только с людьми, которые безмолвствуют, не имеют своего собственного мнения, с зависимыми людьми, которые кланяются. Это не только их касается, но и нас тоже. Людей с сильным характером ни здесь, ни там не любят, не знаю, куда нам деться. Безобразие. Возмутительный факт, — так на отстранение Винер в интервью «Матч ТВ» отреагировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова

В Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) отметили, что у организации есть 21 день на подачу апелляции в FIG. Там пообещали, что подумают над целесообразностью такого шага. И без лишних раздумий можно с уверенностью заявить, что шансов на удовлетворение апелляции у ВФХГ чуть меньше чем ни одного.

Час расплаты

Сейчас немногие в деталях вспомнят скандал, разгоревшийся на Олимпиаде в Токио, но именно по его итогам было решено развернуть репрессивную машину в сторону Винер. Тогда босс российской художественной гимнастики жестко отреагировала на проигрыш сестер Дины и Арины Авериных израильтянке Линой Ашрам. По мнению Винер, ее подопечные проиграли исключительно из-за судейского произвола.

Все прекрасно понимали, что это должно было случиться, что гегемонию России нужно остановить. Это было прямое задание. Ещё полтора месяца назад Россия обыграла Болгарию на чемпионате Европы. Нужно писать Томасу Баху, потому что попраны олимпийские традиции и правила, — говорила Винер.

Это лишь малая часть громких высказываний российского тренера и функционера. Комитет по этике FIG почему-то очень долго их анализировал и решил вынести вердикт только сейчас.

Еще одна причина дисквалификации Винер — отзыв кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG. Именно она была главной судьей на Играх-2020 в тот момент, когда Аверины проигрывали в Токио. Винер не раз публично упрекала Кузьмину в том, что та побоялась заступиться за своих соотечественниц.

Наказание Винер было бы более мягким, если бы не предупреждение, вынесенное в далеком 2008 году. Тогда россиянка тоже позволила себе высказывания, которые в FIG сочли нарушением этических правил организации.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Олимпиада-2020. Центр гимнастики «Ариакэ». Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Слева направо: Дина Аверина и Арина Аверина (ОКР) после финальных соревнований

Последствия

Глобально для российской художественной гимнастики не произошло ничего чудовищного. От внутренних турниров Винер отстранить никто не сможет, а других сейчас у наших спортсменок и нет. Если же представить, что Россию прямо завтра возвращают на международные турниры, то и тут отсутствие Винер особо не скажется на процессе. Дело в том, что у каждой спортсменки есть свой личный тренер, а глава ФСГР лишь координирует их работу. Это может происходить даже в режиме онлайн посредством телефона и видеосвязи, чем Винер нередко пользовалась в последние годы. Вопреки расхожему мнению, она не посещала все международные турниры лично.

Гораздо более неприятным последствием наказания Винер является то, что дисквалификацией FIG явно посылает России некий месседж. Считать его можно так: «Мы пристально следим за вами. Любая ошибка, и расплата будет страшной». Это может касаться чего угодно: от воспрепятствования возвращению ФСГР в международную семью до персональных санкций в отношении российских спортсменок.