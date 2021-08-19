Винер анонсировала новый протест на судейство Авериных на Олимпиаде
Михаил Потапов
Михаил Потапов
15:50, 19 августа 2021
Ирина Винер-УсмановаФото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
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Российская сторона подаст протест на решение технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по судейству на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.
Мы это так не оставим. Мы не остановимся, подадим протест. Мы не глупые, чтобы на пустом месте собирать скандал. Мы знаем на 100%, что мы правы, — сказала Винер.
Она добавила, что у неё в распоряжении есть доказательная база по тому, что на соревнованиях на Олимпийских играх были огромные нарушения.
Ранее в четверг, 19 августа, Международная федерация гимнастики назвала честным судейство на Олимпиаде.
Дина Аверина стала серебряным призёром Олимпийских игр в личном многоборье несмотря на то, что её соперница Линой Ашрам в последнем упражнении потеряла ленту. Решение судей вызвало в России огромный резонанс и массу споров.