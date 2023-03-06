Винер отстранили от гимнастики Международная федерация гимнастики отстранила Винер от соревнований на два года из-за скандала на Олимпиаде в Токио

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер от работы на соревнованиях на два года, сообщила пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG). Разбирательство в отношении тренера национальной команды было связано со снятием кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году, а также с публичными заявлениями Винер в СМИ по итогам результатов сборной России на Олимпийских играх в Токио, признанными «оскорбительными» и нарушающими правила FIG.

Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на какую-либо роль в международных соревнованиях, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль на международном соревновании в любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года, который будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что защитные меры FIG будут сняты в течение пяти лет со дня принятия настоящего решения, — говорится в заявлении.

Имя Кузьминой фигурирует в скандале, связанном с судейством в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. На Играх-2020 российские «художницы» остались без золотых медалей впервые с 1996-го, а в личном многоборье победила израильтянка Линой Ашрам.

Ашрам опередила российскую гимнастку Дину Аверину. В связи с этим в мировом спортивном сообществе разразился скандал, так как в ходе своего выступления израильтянка допустила грубую ошибку, уронив ленту на землю.

26 февраля 2022 года пресс-служба FIG сообщила, что российские спортсмены имеют право выступать на соревнованиях под эгидой организации только в нейтральном статусе.