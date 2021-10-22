Сёстрам Авериным заменили личного тренера перед ЧМ в Японии

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова сообщила, что на чемпионате мира в японском Китакюсю Дина и Арина Аверины выступят с новым личным тренером. Им станет олимпийская чемпионка 2020 года Юлия Барсукова. Слова Винер-Усмановой передаёт ТАСС.

Ранее с Авериными работала Вера Шаталина, которая также являлась тренером Алины Кабаевой, Ольги Капрановой и Дианы Борисовой.

Это произошло в связи с семейными обстоятельствами какими-то. Я думаю, что всё нормально, просто она очень устала. Барсукова едет на чемпионат мира в Японию, — сказала Винер-Усманова.

7 августа россиянка Дина Аверина взяла серебро Олимпиады в Токио в личном многоборье, уступив представительнице Израиля Линой Ашрам 0,15 балла. Израильтянка набрала высокие баллы несмотря на потерю предмета в последнем виде, что вызвало вопросы к судейству.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева прокомментировала недопуск российских спортсменок Дины и Арины Авериных на Гран-при в Израиле перед Олимпийскими играми в Токио. Она сказала, что это был заранее подготовленный план.