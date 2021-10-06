Кабаева прокомментировала недопуск Авериных на турнир в Израиле перед ОИ

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева прокомментировала недопуск российских спортсменок Дины и Арины Авериных на Гран-при в Израиле перед Олимпийскими играми в Токио. Она сказала, что это был заранее подготовленный план. Её слова приводит «Спорт-экспресс».

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастике (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова рассказала, что сестёр Авериных не пустили на соревнования в Израиль, сославшись на эпидемиологические причины.

По словам Кабаевой, все спортсмены должны иметь равные условия подготовки в олимпийском цикле. Поэтому если по каким бы то ни было причинам израильская сторона не могла принять гимнасток из России, то необходимо было этот старт отменять.

Иначе проведение соревнований в Израиле, где в отсутствие лидера израильская спортсменка завоевала все пять золотых медалей, смотрится как сговор и подготовка к заранее организованному судейству на самой Олимпиаде. И в Токио всё могло бы проскочить незаметно, если бы не досадная, грубейшая ошибка самой израильской спортсменки — она уронила предмет. Но подготовленную и запущенную машину судейства, судя по всему, организаторы этой акции остановить уже не смогли или просто не захотели, — сказала Кабаева.

Также бывшая гимнастка указала на то обстоятельство, что в момент проведения турнира в Израиле сложная эпидемиологическая ситуация была не только в России, но участников из других стран всё равно допустили.

7 августа россиянка Дина Аверина взяла серебро Олимпиады в Токио в личном многоборье, уступив представительнице Израиля Линой Ашрам 0,15 балла. Израильтянка набрала высокие баллы, несмотря на потерю предмета в последнем виде, что вызвало вопросы к судейству.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева написала письмо главе Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ, в котором потребовалараскрыть информацию о работе судей на Олимпиаде-2020 в Токио. Кабаева проанализировала оценки Дины Авериной и Линой Ашрам в финале многоборья и считает, что судьи допустили ошибку.