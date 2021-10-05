Кабаева потребовала информацию о работе судей на финале с Авериной и Ашрам

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева написала письмо главе Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ, в котором потребовала раскрыть информацию о работе судей на Олимпиаде-2020 в Токио. Кабаева проанализировала оценки Дины Авериной и Линой Ашрам в финале многоборья и считает, что судьи допустили ошибку. Об этом сообщает «Чемпионат».

По мнению чемпионки, средний балл у российской спортсменки за выступление с лентой выше, чем у её израильской соперницы, и составляет 24,000 балла против 23,300.

Опираясь на основополагающие принципы олимпийского движения, Кабаева предложила раскрыть полную информацию о судействе.

10 августа Кабаева объяснила второе место Дины Авериной на Олимпиаде в Токио предвзятым судейством. Она считает, что при чистом выступлении, какое было у россиянки, никогда не ставят оценки шесть минут — всегда хватает минуты. Это означает, что судьи не хотели победы российской гимнастки и искали возможность снизить баллы.

В Токио российские гимнастки впервые с 1996 года не смогли получить золотую медаль в индивидуальном многоборье в рамках Олимпийских игр. Дина Аверина завоевала в финале серебро, уступив лидерство представительнице Израиля Линой Ашрам. Последняя стала победительницей соревнований вопреки серьёзной ошибке, совершённой во время упражнений с лентой.