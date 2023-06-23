Вместе в горе и радости: история любви Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Об отношениях Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске ходило много слухов, особенно после смерти певицы. Что известно об их романе?

Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Шепелев и Фриске

Отношения Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева начали активно обсуждать в прессе после их первого совместного выхода в свет. Друзьям, родным и поклонникам известной певицы казалось странным, что у Жанны начался роман с телеведущим с Первого канала, хотя за ней ухаживали и более статусные поклонники. Дмитрий был с Жанной до конца — певица скончалась от рака в 2015 году. Позже Шепелев рассказал их историю любви и борьбы в книге «Жанна», которая вызвала неоднозначную реакцию публики.

Как Дмитрий Шепелев очаровал Жанну Фриске

Шепелев и Фриске познакомились на съемках передачи «Достояние республики» на Первом канале. Как позже выяснилось, они жили неподалеку друг от друга и даже посещали один фитнес-клуб, но встретились только в телестудии. В 2011 году Жанна уже была известной певицей и актрисой, Дмитрий начинал карьеру ведущего развлекательного шоу. Она была старше Шепелева на десять лет, но это не помешало их роману.

Сначала оба тщательно скрывали свои отношения, поэтому пресса почти не обсуждала их пару. Однако спустя полгода папарацци сфотографировали знаменитостей в Майями, где у Жанны Фриске был свой дом. Еще через несколько месяцев журналисты разузнали, что певица и телеведущий вместе посещали SPA-салон, где заказали релакс-программу для двоих. Однако сами возлюбленные продолжали отрицать, что у них отношения. Даже летом 2012 года во время Московского кинофестиваля Шепелев и Фриске вели себя сдержанно на красной дорожке.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Жанна Фриске

Жанна Фриске выбрала карьеру жены и матери

Однако через несколько дней после мероприятия стало известно, что певица отказалась от продления двух важных для ее карьеры контрактов: с телеканалом MTV и с проектом «Каникулы в Мексике». Вскоре звезда сообщила, что отправляется в путешествие по Италии с молодым человеком — она улетела с Дмитрием.

После возвращения из поездки Жанна впервые представила своего избранника семье. Фриске стала все реже появляться на публике, сократила количество выступлений, начала носить свободные наряды. На новогоднем «Голубом огоньке» в декабре 2012 года певица появилась в платье, которое не скрывало ее изменившейся фигуры. Так Жанна сообщила всем, что ждет ребенка.

Чтобы окончательно все прояснить, в феврале 2013 года Жанна Фриске дала откровенное интервью, где рассказала о романе с Дмитрием Шепелевым, об их будущем ребенке, и о том, что официально оформлять отношения они не планируют.

Почему Шепелев не стал мужем Фриске

По некоторым данным, Дмитрий не торопился узаконить отношения с Жанной, потому что еще в студенческие годы женился на своей однокурснице, однако их семья просуществовала всего три недели. Однако Жанну подобное решение возлюбленного, казалось, не огорчало. Фриске так и не стала Шепелевой.

В апреле 2013 года у пары родился сын Платон. После появления на свет ребенка возлюбленные все-таки запланировали свадьбу. Но бракосочетание не состоялось. На очередном осмотре врачи поставили Жанне диагноз — глиобластома. В ее случае опухоль головного мозга была неоперабельной.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Дмитрий Шепелев

Позже в своей книге Дмитрий Шепелев писал, как поддерживал Жанну во время болезни. Он возил ее в разные клиники, надеясь, что хоть где-то врачи смогут остановить или замедлить рост раковых клеток. Она проходила курсы терапии в США, а Андрей Малахов и другие друзья Жанны устраивали сборы средств на ее лечение.

Уже после того, как стало ясно, что Фриске становится все хуже, Дмитрий подарил ей кольцо. И они даже собрались расписаться. Однако Шепелев так и не стал мужем Жанны Фриске. Состояние здоровья певицы не позволило им официально зарегистрировать отношения. Жанна умерла 15 июня 2015 года в своем доме, не приходя в сознание. Близкие певицы до сих пор не могут простить ее гражданскому мужу то, что, по их словам, незадолго до этого он вместе с сыном улетел отдыхать за границу. После смерти Жанны отношения Шепелева и ее семьи лишь ухудшились. Платон живет с отцом, а с бабушкой и дедушкой он не видится.

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