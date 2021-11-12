Лучшие по бездорожью: в Москве стартовала выставка «Вездеходер»

Сегодня, 5 ноября, исполняется 40 лет популярной телеведущей Ксении Собчак. Её называют русской Пэрис Хилтон из-за того, что в начале 2000-х годов она приняла участие в скандальном шоу «Блондинка в шоколаде». Позже Собчак призналась, что жалеет об участии в подобных программах, включая «Дом-2».

В 2018 году Собчак решила всем доказать, что может не только хайповать. Журналистка попробовала побороться за президентское кресло. Для этого у неё были все шансы. Страсть к политике у неё...