Лучшие по бездорожью: в Москве стартовала выставка «Вездеходер»

В Москве проходит яркое событие для любителей автоэкстрима — выставка «Вездеходер» и «Поехали 2021». На технику можно посмотреть в ЦВК «Экспоцентре» на Красной Пресне.
Любители активного отдыха смогут увидеть новые снегоходы Polaris 2022, коллекцию зимней и мото-экипировки от KLIM, гусеничные комплекты Timbersled и легендарные мотоциклы Indian Motorcycle и многое другое. Кроме того, москвичам и гостям столицы показали, как вездеход Лесник-экстрим проехался прямо по припаркованным автомобилям. Зрелищное шоу не оставило никого равнодушным. Самые яркие моменты выставки — в галерее NEWS.ru.
Выставка «Вездеходер 2021» в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне
Сергей Булкин/NEWS.ru
Выставка «Вездеходер 2021» в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне
Сергей Булкин/NEWS.ru
Выставка «Вездеходер 2021» в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне
Сергей Булкин/NEWS.ru
Выставка «Вездеходер 2021» в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне
Сергей Булкин/NEWS.ru
Выставка «Вездеходер 2021» в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне
Сергей Булкин/NEWS.ru
Выставка «Вездеходер 2021» в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне
Сергей Булкин/NEWS.ru
Выставка «Вездеходер 2021» в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне
Сергей Булкин/NEWS.ru
Выставка «Вездеходер 2021» в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне
Сергей Булкин/NEWS.ru
Выставка «Вездеходер 2021» в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне
Сергей Булкин/NEWS.ru
Выставка «Вездеходер 2021» в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне
Сергей Булкин/NEWS.ru
Выставка «Вездеходер 2021» в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне
Сергей Булкин/NEWS.ru
Выставка «Вездеходер 2021» в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне
Сергей Булкин/NEWS.ru
Выставка «Вездеходер 2021» в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне
Сергей Булкин/NEWS.ru
Выставка «Вездеходер 2021» в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне
Сергей Булкин/NEWS.ru
Выставка «Вездеходер 2021» в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне
Сергей Булкин/NEWS.ru
Выставка «Вездеходер 2021» в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне
Сергей Булкин/NEWS.ru
Выставка «Вездеходер 2021» в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне
Сергей Булкин/NEWS.ru
Выставка «Вездеходер 2021» в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне
Сергей Булкин/NEWS.ru