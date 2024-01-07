Лор рассказал, как правильно одеваться на каток ЛОР Зайцев: при походе на каток необходимо надевать термобелье, шапку и варежки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Термобелье, шапка, шарф и варежки обязательно нужно надевать при походе на каток, заявил NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По словам врача, при температуре -15 и ниже лучше надевать горнолыжные костюмы, которые сохраняют тепло, а также не сковывают движения.

При походе на каток лучше всего поддевать термобелье. Это является хорошим атрибутом для тех, кто любит кататься на коньках. При температуре -15 и более лучше надевать горнолыжные костюмы, которые хорошо держат температуру и дают хорошую подвижность, нет скованности движения. Шарфы, перчатки, шапки — обязательные атрибуты, — отметил Зайцев.

По словам врача, катясь на коньках, мы двигаемся с высокой скоростью, нам дует ветер в лицо. Если наши волосы, лобная, затылочная, теменная области выхолаживаются, то это однозначно приведет к гаймориту, отиту, воспалениям пазух носа, объясняет специалист. Также Зайцев порекомендовал прерываться и согреваться чаем, употреблять алкогольные напитки доктор категорически запретил.

Нужно делать паузы. Покатавшись какое-то время и почувствовав переохлаждение, нужно уйти со льда, как бы кайфово не было, и согреться горячим чаем. И категорически никакого алкоголя, потому что нарушаются механизмы терморегуляции. И не переедать, — заключил отоларинголог.

Ранее хоккеист Александр Голдин рассказал, что любители смогут избежать травм при катании на коньках, если начнут обучение с тренером и будут держаться ближе к бортам катка. Он также посоветовал обязательно делать разминку перед тренировкой.