16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Лопырёва поддержала Дзюбу

03:19, 09 ноября 2020
Виктория Лопырёва Виктория Лопырёва Фото: opyrevavika/instagram.com

Российская модель Виктория Лопырёва приняла сторону игрока петербургского «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы в скандале с его видео. По её словам, футболист является хорошим другом, который помогает и в благотворительных проектах.

Модель на своей странице в Instagram отметила, что 8 ноября Дзюба в матче с «Краснодаром» (3:1) доказал, что является настоящим капитаном сборной России.

У ярких людей всё происходит ярко, — написала Лопырёва.

Она также задалась вопросом, почему в этой скандальной истории россиян волнует содержание видео, а не то, каким образом случилась его утечка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда порнофильмов Елена Беркова готова вернуться к старой работе ради съёмок с Артёмом Дзюбой. Кроме того, девушка заверила спортсмена, что на рекламных контрактах в секс-индустрии он сможет получить больше денег, чем играя в сборной России. Также девушка пожелала Дзюбе удачи и терпения, ведь всё в «его руках».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео