Лопырёва поддержала Дзюбу

Российская модель Виктория Лопырёва приняла сторону игрока петербургского «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы в скандале с его видео. По её словам, футболист является хорошим другом, который помогает и в благотворительных проектах.
Модель на своей странице в Instagram
У ярких людей всё происходит ярко, — написала Лопырёва.
Она также задалась вопросом, почему в этой скандальной истории россиян волнует содержание видео, а не то, каким образом случилась его утечка.
Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда порнофильмов Елена Беркова готова вернуться к старой работе ради съёмок с Артёмом Дзюбой. Кроме того, девушка заверила спортсмена, что на рекламных контрактах в секс-индустрии он сможет получить больше денег, чем играя в сборной России. Также девушка пожелала Дзюбе удачи и терпения, ведь всё в «его руках».