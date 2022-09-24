Лига безопасного интернета подсчитала число фейков о мобилизации Лига безопасного интернета насчитала 1,5 млн фейков о мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

За несколько дней Лига безопасного интернета выявила полтора миллиона фейков о частичной мобилизации, заявила глава организации Екатерина Мизулина. По ее словам, еще более полумиллиона недостоверных сообщений пришлось на долю референдумов в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях, передает ТАСС.

Информационные атаки усилились, распространено 1,5 млн фейков о частичной мобилизации и около 640 тысяч фейков о референдумах, — сказала руководитель лиги.

Мизулина пояснила, что в числе фейков о мобилизации сообщения о том, что в приграничных регионах России она будет проведена до 1 октября, о планах призвать в Москве свыше 30 тысяч человек, о якобы прошедшем в Дагестане митинге против мобилизации и другие.

Что касается дезинформации о референдумах, то попадаются сообщения о том, что итоги уже подведены и признаны незаконными, что голосующих фотографируют спецслужбы Украины и снимки будут переданы правоохранительным органам киевского режима.

Руководитель организации добавила, что в большинстве случаев недостоверная информация исходит с территории Украины, Польши, стран Балтии. При этом чаще всего фейки появляются в Telegram и YouTube.

Ранее в Сети появилась информация о том, что хакеры взломали сайт Минобороны России и «слили» базу данных россиян, подлежащих мобилизации. В ведомстве назвали эти сообщения фейком и предположили, что хакеры просто скомпилировали информацию из ранее попавших в Сеть баз сервисов по доставке еды.