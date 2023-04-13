Life: Трепова перед терактом просила благословить ее на переезд в Киев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова

Обвиняемая в теракте, унесшем жизнь военкора Владлена Татарского, Дарья Трепова перед совершением преступления ходила в церковь, передает Life. Как пишут журналисты, уже после этого она узнала от своего куратора, как привести в действие бомбу. В церкви Трепова просила благословить ее на переезд на Украину.

Выяснилось, что девушка хотела отправиться в Киев. Она просила священника благословить ее на переезд, чтобы работать там на одно из местных изданий. Клирик одобрил только сам переезд.

Авторы материала добавили, что Трепова посетила церковь незадолго до совершения теракта.

Военкор был убит 2 апреля во время своего творческого вечера. Трепова принесла в петербургское статуэтку, которая была начинена взрывчаткой. Татарский принял подарок и начал отвечать на вопросы зрителей, после чего произошел взрыв. Журналист погиб, еще 40 человек пострадали. Трепова в момент взрыва находилась в помещении, но сразу же покинула его после взрыва.

После задержания девушка согласилась сотрудничать со следствием. Сейчас отрабатываются все версии теракта, устанавливается круг предполагаемых сообщников.

Ранее LIFE.ru опубликовал фотографию статуэтки с самодельным взрывным устройством, которую Трепова подарила военкору Татарскому. По информации телеканала, в скульптуре был активатор, который сдерживал магнит.

Когда Трепова сняла магнит, прогремел взрыв.