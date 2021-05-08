Лидеры России и Таджикистана возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

https://static.news.ru/photo/5b28813a-b0a5-11eb-869d-96000091f725_660.jpg Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон по окончании парада Победы на Красной площади почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Лидеры двух стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Прах неизвестного советского воина был перенесён из братской могилы в Московской области и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. Год спустя на этом месте появился мемориал с Вечным огнём и аллея городов-героев. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы.

Торжественный военный парад Победы на Красной площади в Москве завершился пролётом авиации. В мероприятии приняли участие более 12 тысяч военнослужащих и свыше 190 единиц наземной военной техники, в том числе образцы времён войны. В конце парада над Москвой прошёл парадный строй из 76 летательных аппаратов: трёх тяжёлых вертолётов Ми-26, пяти вертолётов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н. За ними следовали самолёты: четвёрка фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей Су-35С, стратегический ракетоносец Ту-160 «Белый лебедь».

По словам Владимира Путина, парад прошёл на «отлично».