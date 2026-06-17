Ленивая долма — то блюдо, за которое мне не стыдно перед бабушкой. Вкус тот же, возни меньше

Ленивая долма — то блюдо, за которое мне не стыдно перед бабушкой. Вкус тот же, возни меньше

Честно, я всегда считал долму испытанием на прочность. Пока не попробовал этот вариант — без заворачивания, но с тем же вкусом.

Ингредиенты

Мякоть говядины — 500 г, листья винограда консервированные — 250 г, лук репчатый — 150 г, сметана 20% — 250 г, воздушный рис — 120 г, яйцо куриное — 2 шт., чеснок — 2 зубчика, петрушка — 1 веточка, кинза — 2 веточки, масло сливочное — 10 г, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала варю рис до полуготовности, пока он не станет мягким, но не разварится. Пропускаю говядину и лук через мясорубку, добавляю чеснок из пресса и рубленую зелень — без толстых стеблей. Смешиваю фарш с остывшим рисом, солю, перчу и тщательно вымешиваю, чтобы масса стала вязкой. Рву маринованные листья винограда на кусочки руками — это и есть главная хитрость.

Выкладываю в форму слоями: половину фарша, половину листьев, снова фарш и листья. Заливаю взбитыми со сметаной яйцами, слегка подсоленными и поперченными. Отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 40-45 минут, пока верх не подрумянится. Достаю, даю постоять 10 минут и режу на порции — сочно, без соуса.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, что вся возня — только нарезать лук и смешать фарш, а остальное делает духовка. Рекомендую подавать с густой сметаной и зеленью — так вкус становится ярче, а блюдо выглядит празднично даже в будний день.