Кузнецова призвала распространить путинские выплаты на подростков 16-17 лет

https://static.news.ru/photo/9637041e-a015-11ea-afc1-fa163e074e61_660.jpg Анна Кузнецова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова считает, что анонсированные президентом Владимиром Путиным единовременные выплаты в 10 тыс. рублей на детей 3-15 лет, целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет. Она сообщила, что к ней поступает множество подобных просьб от их родителей.

Мы направили в правительство ещё одно наше предложение в ответ на множество запросов, которые к нам поступают по вопросу расширения получателей выплаты размером 10 тысяч рублей для детей, которые уже достигли 16 и 17 лет, и ожидаем сейчас ответ, — сообщила РИА Новости Кузнецова.

Она подчеркнула, что большинство подростков этого возраста находятся на попечении родителей, они продолжают учёбу и не имеют возможности трудоустроиться. При этом их потребительская корзина фактически равна корзине взрослого человека.

Как писал NEWS.ru, единовременная выплата в 10 тыс. рублей, анонсированная президентом РФ Владимиром Путиным в рамках господдержки семей в период пандемии, положена только детям, родившимся в период с 11.05.2004 года по 30.06.2017 года. Глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение поддержать 16—17-летних жителей республики, обойдённых президентской помощью, и выдать им продуктовые наборы. Их получат все оставшиеся несовершеннолетние, кому на 31 мая 2020 года не исполнилось 18 лет. Продуктовые наборы до конца мая получат порядка 22 тыс. подростков Бурятии. Доход семей при этом учитываться не будет. Состав наборов утвердит Роспотребнадзор, но власти уже пообещали, что в них войдут только свежие и качественные продукты. Сумма, на которую планируется закупить продукты, — 1140 рублей.