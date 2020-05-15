Бурятским подросткам, оставшимся без «путинских» денег, выдадут продукты

https://static.news.ru/photo/537dea5c-9697-11ea-893c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единовременная выплата в 10 тыс. рублей, анонсированная президентом РФ Владимиром Путиным в рамках господдержки семей в период пандемии, положена только детям, родившимся в период с 11.05.2004 года по 30.06.2017 года. Глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение поддержать 16–17-летних жителей республики, обойдённых президентской помощью, и выдать им продуктовые наборы. Их получат все оставшиеся несовершеннолетние, кому на 31 мая 2020 года не исполнилось 18 лет.

Продуктовые наборы до конца мая получат порядка 22 тыс. подростков Бурятии. Доход семей при этом учитываться не будет. Состав наборов утвердит Роспотребнадзор, но власти уже пообещали, что в них войдут только свежие и качественные продукты. Сумма, на которую планируется закупить продукты, — 1140 рублей, передаёт «МК в Бурятии».

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин анонсировал меры господдержки, направленные на прямую помощь гражданам с детьми. Он предложил вдвое увеличить размер пособия по уходу за ребёнком (с 3375 рублей до 6751 рубля) и расширить круг получателей выплат для детей до трёх лет. Кроме того, с 1 июня вводятся единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с 3 до 16 лет. Мерами поддержки будут охвачены семьи, которые воспитывают 27 млн детей. Президент подчеркнул, что помощь будет оказываться гражданам без предоставления справок и выписок, без «формальных критериев».

Путин особо отметил, что это не отменяет, а дополняет введённые ранее выплаты: по 5 тыс. рублей в месяц на детей до трёх лет тем, кто имеет право на материнский капитал; по половине прожиточного минимума на детей 3–7 лет малообеспеченным семьям и по 3 тыс. рублей с апреля по июнь на каждого несовершеннолетнего ребёнка из семей, где один или оба родителя потеряли работу.