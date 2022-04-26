«Курьер» приехал в СКР: профсоюзному активисту грозит тюрьма Против лидера организации, объединяющей работников сервисов доставки еды, завели уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против лидера профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митингов). Накануне дома у мужчины, который отмечал день рождения, прошли обыски, после чего силовики увезли его на допрос. Коллеги Украинцева заявляют, что не располагают информацией о его местонахождении сейчас, однако связывают случившееся с недавними акциями протеста, в которых приняли участие курьеры сервиса доставки еды Delivery Club. В самой компании отрицают наличие каких-либо проблем.

Задержание в день рождения

Кирилл Украинцев был задержан у себя дома накануне, когда отмечал свой 32-й день рождения. В профсоюзе рассказали, что у Украинцева изъяли рабочий компьютер, ноутбук, смартфоны.

Вменяют 212.1 статью — «неоднократное нарушение» [закона о проведении митингов и пикетов]. Ещё одним поводом послужила якобы организация митинга таксистов в Сергиевом Посаде. Кирилла увезли в Следственный комитет, — сообщил Telegram-канал профсоюза.

Профсоюз «Курьер» занимается защитой трудовых прав работников сервисов доставки еды, в том числе курьеров, поваров, сборщиков заказов. Широкую известность организация получила 5 июня 2020 года — тогда представители профсоюза устроили в Москве забастовку возле головного офиса компании Delivery Club.

Во вторник стало известно, что в отношении Украинцева Следственный комитет России действительно возбудил уголовное дело по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митингов).

Кирилл Украинцев courier_fight/vk.com

Кирилл Украинцев действительно не первый раз попадает в фокус внимания правоохранительных органов. Например, в сентябре прошлого года Коптевский районный суд Москвы арестовал его на 10 суток из-за поста в Instagram годичной давности. Тогда активисту вменили организацию митинга. Поводом для административного дела стал пост в соцсетях, который Украинцев сделал за год до этого об аспиранте МГУ Азате Мифтахове.

В феврале прошлого года Украинцева также арестовывали на пять суток за якобы призыв участвовать в несанкционированной акции у Головинского суда — там планировали огласить приговор Мифтахову.

Сейчас коллеги задержанного утверждают, что причиной произошедшего на этот раз стала ситуация вокруг Delivery Club.

Мы уверены, что это связано с проходящими протестными акциями курьеров. Много тут думать не надо. Доходы у ребят-курьеров упали в полтора раза, — рассказал NEWS.ru оргсекретарь профсоюза «Курьер» Максим Шульгин.

По его словам, сотрудники, в частности, жалуются на то, что автокурьеры работ по тарифу велокурьеров, хотя тратят деньги на бензин.

Против сотрудников начинаются непонятные репрессии, надуманные штрафы, увольняют по неизвестным причинам. Всё это смахивает на эксплуатацию, — пояснил Шульгин.

Очередная забастовка курьеров началась несколько дней назад, сообщалось в чате «Дружба курьеров». Там также указывалось на обилие свободных слотов, несмотря на сокращение спроса.

Отмечается, что поводом для трудового конфликта послужило ухудшение условий оплаты с 21 апреля. Курьеры района Царицыно записали видеообращение к руководству Delivery Club с требованием вернуть старый тариф. Работники утверждают, что в среднем заработок курьера снизился на 20%.

По данным профсоюза «Курьер», ранее пеший курьер получал 120 рублей за заказ и дополнительно 40 рублей доплаты за расстояние два и более километров до ресторана плюс 20 рублей за каждый километр до клиента. После очередной «реформы», утверждают в профсоюзе, курьеры стали получать 20 рублей за километр плюс 90 рублей за заказ.

По сообщению Telegram-каналов, курьеры бастуют уже несколько дней, требуя возврата прежних тарифов и повышения заработной платы. Несколько курьеров задержали, но позднее отпустили.

«Не хотят протестов»

Между тем в Delivery Club опровергают наличие трудового конфликта. Руководитель пресс-службы компании Валерия Леденёва сообщила NEWS.ru, что информация о забастовке не соответствует действительности.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Мы ежедневно работаем в штатном режиме, количество курьеров на слотах соответствует плановому. Все выходящие на слоты курьеры доступны и доставляют заказы как обычно, — пояснила представитель Delivery Club.

Максим Шульгин из «Курьера» в разговоре с NEWS.ru предположил также, что Украинцева задержали из-за того, что власти «в целом не хотят протестной активности».

Появился очередной повод, и им воспользовался конгломерат из бизнесов и силовиков, — пояснил собеседник издания.

Он также отметил, что не располагает данными о том, где конкретно сейчас находится Кирилл Украинцев. Пока на связь он не выходил. Минувшей ночью, когда он был задержан, адвоката к нему не пустили, отметил Шульгин.

Проблемы вокруг курьеров Delivery Club возникают не впервые. Например, в январе прошлого года около 30% курьеров сообщили о проблемах со своевременностью оплаты труда. Команда профсоюза «Курьер» тогда же провела опрос среди курьеров Delivery Club по поводу задержки зарплат. Около 30% курьеров ответили, что они не получили положенных им выплат. Однако в компании эту информацию поспешили опровергнуть.

В ноябре 2020 года сопредседатель профсоюза «Курьер» Саид Шамхалов, которого задержали после переговоров с менеджментом агрегатора доставки еды Delivery Club в офисе головной компании Mail.ru Group об улучшении условий труда, рассказал об избиении и угрозах от неизвестных силовиков в штатском. На него также составили протокол о якобы участии в несанкционированном митинге. Доставщики еды тогда жаловались на очередные проблемы со штрафами, которые руководство компании в ходе диалога с активистами пообещало устранить.