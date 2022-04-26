Следственный комитет России возбудил уголовное дело против лидера профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митингов). Накануне дома у мужчины, который отмечал день рождения, прошли обыски, после чего силовики увезли его на допрос. Коллеги Украинцева заявляют, что не располагают информацией о его местонахождении сейчас, однако связывают случившееся с недавними акциями протеста, в которых приняли участие курьеры сервиса доставки еды Delivery Club. В самой компании отрицают наличие каких-либо проблем.
Задержание в день рождения
Кирилл Украинцев был задержан у себя дома накануне, когда отмечал свой 32-й день рождения. В профсоюзе рассказали, что у Украинцева изъяли рабочий компьютер, ноутбук, смартфоны.
Вменяют 212.1 статью — «неоднократное нарушение» [закона о проведении митингов и пикетов]. Ещё одним поводом послужила якобы организация митинга таксистов в Сергиевом Посаде. Кирилла увезли в Следственный комитет, — сообщил Telegram-канал профсоюза.
Профсоюз «Курьер» занимается защитой трудовых прав работников сервисов доставки еды, в том числе курьеров, поваров, сборщиков заказов. Широкую известность организация получила 5 июня 2020 года — тогда представители профсоюза устроили в Москве забастовку возле головного офиса компании Delivery Club.
Во вторник стало известно, что в отношении Украинцева Следственный комитет России действительно возбудил уголовное дело по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митингов).
Кирилл Украинцев действительно не первый раз попадает в фокус внимания правоохранительных органов. Например, в сентябре прошлого года Коптевский районный суд Москвы арестовал его на 10 суток из-за поста в Instagram годичной давности. Тогда активисту вменили организацию митинга. Поводом для административного дела стал пост в соцсетях, который Украинцев сделал за год до этого об аспиранте МГУ Азате Мифтахове.
В феврале прошлого года Украинцева также арестовывали на пять суток за якобы призыв участвовать в несанкционированной акции у Головинского суда — там планировали огласить приговор Мифтахову.
Сейчас коллеги задержанного утверждают, что причиной произошедшего на этот раз стала ситуация вокруг Delivery Club.
Мы уверены, что это связано с проходящими протестными акциями курьеров. Много тут думать не надо. Доходы у ребят-курьеров упали в полтора раза, — рассказал NEWS.ru оргсекретарь профсоюза «Курьер» Максим Шульгин.
По его словам, сотрудники, в частности, жалуются на то, что автокурьеры работ по тарифу велокурьеров, хотя тратят деньги на бензин.
Против сотрудников начинаются непонятные репрессии, надуманные штрафы, увольняют по неизвестным причинам. Всё это смахивает на эксплуатацию, — пояснил Шульгин.
Очередная забастовка курьеров началась несколько дней назад, сообщалось в чате «Дружба курьеров». Там также указывалось на обилие свободных слотов, несмотря на сокращение спроса.
Отмечается, что поводом для трудового конфликта послужило ухудшение условий оплаты с 21 апреля. Курьеры района Царицыно записали видеообращение к руководству Delivery Club с требованием вернуть старый тариф. Работники утверждают, что в среднем заработок курьера снизился на 20%.
По данным профсоюза «Курьер», ранее пеший курьер получал 120 рублей за заказ и дополнительно 40 рублей доплаты за расстояние два и более километров до ресторана плюс 20 рублей за каждый километр до клиента. После очередной «реформы», утверждают в профсоюзе, курьеры стали получать 20 рублей за километр плюс 90 рублей за заказ.
По сообщению Telegram-каналов, курьеры бастуют уже несколько дней, требуя возврата прежних тарифов и повышения заработной платы. Несколько курьеров задержали, но позднее отпустили.
«Не хотят протестов»
Между тем в Delivery Club опровергают наличие трудового конфликта. Руководитель пресс-службы компании Валерия Леденёва сообщила NEWS.ru, что информация о забастовке не соответствует действительности.
Мы ежедневно работаем в штатном режиме, количество курьеров на слотах соответствует плановому. Все выходящие на слоты курьеры доступны и доставляют заказы как обычно, — пояснила представитель Delivery Club.
Максим Шульгин из «Курьера» в разговоре с NEWS.ru предположил также, что Украинцева задержали из-за того, что власти «в целом не хотят протестной активности».
Появился очередной повод, и им воспользовался конгломерат из бизнесов и силовиков, — пояснил собеседник издания.
Он также отметил, что не располагает данными о том, где конкретно сейчас находится Кирилл Украинцев. Пока на связь он не выходил. Минувшей ночью, когда он был задержан, адвоката к нему не пустили, отметил Шульгин.
Проблемы вокруг курьеров Delivery Club возникают не впервые. Например, в январе прошлого года около 30% курьеров сообщили о проблемах со своевременностью оплаты труда. Команда профсоюза «Курьер» тогда же провела опрос среди курьеров Delivery Club по поводу задержки зарплат. Около 30% курьеров ответили, что они не получили положенных им выплат. Однако в компании эту информацию поспешили опровергнуть.
В ноябре 2020 года сопредседатель профсоюза «Курьер» Саид Шамхалов, которого задержали после переговоров с менеджментом агрегатора доставки еды Delivery Club в офисе головной компании Mail.ru Group об улучшении условий труда, рассказал об избиении и угрозах от неизвестных силовиков в штатском. На него также составили протокол о якобы участии в несанкционированном митинге. Доставщики еды тогда жаловались на очередные проблемы со штрафами, которые руководство компании в ходе диалога с активистами пообещало устранить.