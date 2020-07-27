«Кто тут совсем дурак набитый»: Шнуров обратился к митингующим в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/3e1b17f0-cfe2-11ea-9c73-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкант, член «Партии роста» и генпродюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск. Об этом он сообщил в Instagram. Накануне его приезд анонсировал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, когда вышел на площадь Ленина для общения с митингующими.

В окружении музыканта отмечают, что сам Шнуров не поддерживает дружеских отношений с Дегтярёвым. Он прилетел исключительно для того, чтобы взять интервью у политика и снять документальный фильм о протестах, охвативших город после ареста Сергея Фургала.

А пока он опубликовал на своей странице новый стих, посвящённый митингующим.

Кто тут начальник? Чай не // Любой, кто сверху спущен.// За выбор свой хабаровчане // Идут по улицам. Всё гуще // Становится народный марш, — написал музыкант.

Подписчики поддержали порыв Шнурова и призвали его возглавить колонну митингующих в Хабаровске.

Предыдущего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали и переправили в Москву 9 июля. Его подозревают в организации одного покушения и серии убийств ряда предпринимателей. 10 июля Басманный суд столицы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным себя Фургал не признал.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых граждан. Акции протеста проходят в городе более двух недель. По данным СМИ, в самой массовой из них 11 июля приняли участие около 30 тысяч человек.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион.

27 июля Михаил Дегтярёв впервые после назначения вышел к участникам акций, которые проходят в поддержку Сергея Фургала. На его странице в Instagram велась прямая трансляция встречи. На вопрос горожан, готов ли он возглавить митинг в поддержку Фургала, раз так переживает за него, Дегтярёв ответил, что не готов. Причиной он назвал эпидемиологическую ситуацию в регионе в связи с распространением коронавируса, писал NEWS.ru.