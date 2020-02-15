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Задержанные в Азовском море украинские рыбаки должны ответить по законам РФ как нарушители государственной границы. Об этом заявил зампредседателя парламента Республики Крым Ефим Фикс.

Это самые настоящие браконьеры и преступники, — сказал он РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что и впредь все подобные инциденты будут пресекаться.

Маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту было задержано на западе Азовского моря 15 февраля. При осмотре пограничники обнаружили сеть и около трёхсот экземпляров камбалы.

Как писал NEWS.ru, капитан на допросе показал, что судно принадлежит ему и признал факт незаконного вылова рыбы. Он также заявил, что не имеет претензий к работе пограничников.