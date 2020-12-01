Кремль: вакцинация от коронавируса для чиновников будет добровольной

https://static.news.ru/photo/d723b5f8-3485-11eb-839c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцинацию от COVID-19 высокопоставленные чиновники будут проходить на добровольных началах, как и все россияне.

Журналисты в ходе общения с Песковым напомнили о заражении коронавирусом главы Счётной палаты Алексея Кудрина. Пресс-секретаря в связи с этим спросили, считают ли в Кремле необходимым в обязательном порядке вакцинировать высших должностных лиц государства.

Это невозможно сделать в обязательном порядке. Это может быть только на добровольной основе. Хотя вы знаете, что многие также приняли на добровольной основе участие в испытаниях вакцины, — приводит ответ Пескова РИА Новости.

Представителя Кремля также спросили, будет ли требование о вакцинации обязательным для чиновников, лично встречающихся с президентом страны Владимиром Путиным. Песков заявил, что решение по этому вопросу будет зависеть от заключения инфекционистов и эпидемиологов и «от того, что дальше будет происходить с эпидемиологическим фоном».

Как передавал NEWS.ru, Песков назвал обеспечение россиян вакциной от коронавируса главным приоритетом деятельности органов власти России в настоящее время. На эту же цель ориентированы компании-производители, подчеркнул пресс-секретарь.