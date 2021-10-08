Кремль поздравил главреда «Новой газеты» с Нобелевской премией мира

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поздравил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира. Он подчеркнул, что журналист талантлив, смел и привержен своим идеалам, передаёт РИА Новости.

Мы можем поздравить Дмитрия Муратова, он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам. Он талантлив, он смел. Конечно, это высокая оценка. Мы его поздравляем, — заявил Песков.

Отвечая на вопрос, планирует ли президент Владимир Путин лично поздравить журналиста с премией, Песков сказал, что пока не знает, поскольку об этом стало известно только что.

Ранее сообщалось, что лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и американо-филиппинская журналистка Мария Ресса.

В комитете отметили усилия журналистов «по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

Муратов стал третьим россиянином, получившим награду. До него премию мира получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачёв.