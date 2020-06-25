Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

https://static.news.ru/photo/9ebb0006-b79c-11ea-a4f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию. Она связана со склонением слова «конституция», считают специалисты.

Я обязательно ознакомлюсь с этим мнением Института русского языка. Я, честно говоря, первый раз об этом услышал, но, безусловно, это важно. В любом случае, не думаю также, что это имеет отношение к легитимности голосования и, главное, к чистоте голосования. С точки зрения филологической чистоты, конечно, есть смыл более подробно ознакомиться с мнением этого института, — сказал Песков.

Формулировка «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» нарушает языковую норму, считают филологи. Они объясняют, что слово «изменения» в данном случае требует употребления предложного падежа, то есть «в Конституции». Об ошибочной формулировке профильное научное учреждение Российской академии наук предупреждало организаторов голосования ещё на стадии подготовки бюллетеней, но их напечатали без учёта их мнения.

Общероссийское голосование по поправкам назначено на 1 июля. Это основной день, но власти решили растянуть процедуру на неделю, объясняя это эпидемией коронавируса.

В предлагаемом гражданам списке присутствует несколько сотен изменений. В одной из поправок упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ. Есть там и поправка о русском языке. Она закрепляет его статус как языка «государствообразующего народа».

Документом также предполагается закрепление в основном законе страны положения о браке как союзе мужчины и женщины. Кроме того, там говорится о преемственности РФ в отношении СССР и ряде других изменений.

Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды.

При этом ранее президент говорил, что власть главы государства не должна быть связана с одним человеком. По словам Путина, для развития России нужна сменяемость, но обнуление собственных сроков он поддержал.

По данным на утро 26 июня, в голосовании уже приняли участие более 10 млн россиян. явка составила 9,2%, писал NEWS.ru.