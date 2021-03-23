Кремль отказался обсуждать интервью Собчак со скопинским маньяком

https://static.news.ru/photo/bf3bb700-8c88-11eb-9b7d-96000091f725_660.jpg Виктор Мохов Фото: Ксения Собчак/youtube.com

Кремль не примет участия в дискуссии после беседы скопинского маньяка Виктора Мохова с Ксенией Собчак, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, это не функции руководства страны, а прерогатива общественности.

Наверное, всё-таки, гораздо лучше, если эту дискуссию ведут представители общественных кругов, лидеры общественного мнения, впоследствии на которое можно будет ориентироваться <...>, но мы не можем принимать участие в этой дискуссии, — цитирует Пескова РИА Новости.

По данным следствия, Мохов в 2000-м похитил двух девушек 14 и 17 лет и более трёх лет держал в самодельном бункере, превратив в секс-рабынь. Одна из них родила от него троих детей, двое из которых выжили. Спастись потерпевшим удалось случайно, передав на волю записку. В результате Мохова осудили на 17 лет. Он вышел на свободу 3 марта 2021 года. Вскоре он дал интервью Собчак. В ходе разговора он признался, что хочет «снова заняться» одной из своих жертв.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил СУ СК по Рязанской области организовать процессуальную проверку по факту публикации интервью скопинского маньяка Виктора Мохова. Официальный представитель СК Светлана Петренко уточнила, что поручение Бастрыкина касается отдельных высказываний Мохова, прозвучавших в интервью. Региональное управление должно дать этим словам «надлежащую правовую оценку».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за законодательный запрет журналистам брать интервью у убийц и насильников. Таким образом он отреагировал на интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком. Политик также предложил направить обращение к руководству Первого канала по поводу эфиров с преступниками. Кроме того, он высказался за отстранение Собчак «от любого эфира».

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым. Комментируя сообщение, опубликованное в Telegram-канале «Меркури» о том, что «Собчак достигла дна», пообщавшись с преступником, Соловьёв заявил: «А что, у кого-то были сомнения?»