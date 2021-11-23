Кремль оценил инициативу показать антипрививочникам «красные зоны» больниц

Кремль оценил инициативу показать антипрививочникам «красные зоны» больницПесков назвал положительной инициативу врачей показывать антипрививочникам «красные зоны»
В Кремле положительно оценили предложение врачей показать людям, которые выступают против вакцинации, работу в красных зонах больниц. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В курсе, оцениваем очень положительно. Мы здесь не отличаемся от других стран мира. По-прежнему остаётся слава богу не широкий, а ограниченный круг людей, который пессимистически относятся к вакцинации, — цитирует его агентство.