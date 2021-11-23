Кремль оценил инициативу показать антипрививочникам «красные зоны» больниц

Президент России Владимир Путин проведёт «Большую пресс-конференцию» до Нового года, обсуждаются разные даты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники написали, что мероприятие может состояться 23 декабря.

Как в эту [дату, 23 декабря], так и в другие тоже рассматривается. До Нового года пресс-конференция состоится, — сказал Песков. Накануне «Ведомости» со ссылкой на три источника назвали приблизительные сроки...