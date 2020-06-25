Кремль не станет оценивать приговор по делу «Седьмой студии»

https://static.news.ru/photo/959dfab4-b797-11ea-96f0-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может оценивать приговор фигурантам дела «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова.

Мы не можем давать оценку этого дела ни на стадии следствия, которое уже, собственно, завершилось, ни на стадии вынесения приговора, — сообщил Песков журналистам.

По его словам, в Кремле никогда таким не занимались и не будут делать это сейчас.

Песков полагает, что дело «Седьмой студии» станет поводом для тщательного анализа расходования государственных средств в учреждениях культуры.

Ранее Мещанский суд Москвы признал режиссёра Кирилла Серебреникова виновным в хищении государственных средств на проект «Платформа». Суд назвал режиссёра главой преступной группы, которая хотела обогатиться за счёт обмана чиновников Минкультуры.

NEWS.ru писал, что суд признал Серебренникова виновным в хищениях из-за устоявшейся практики, по которой оправдательные приговоры не выносятся по затянувшимся процессам. Такое мнение высказал адвокат Сергей Жорин.