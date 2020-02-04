https://static.news.ru/photo/bea0da46-4760-11ea-af7f-fa163e074e61_660.jpg Павел Крашенинников Фото: duma.gov.ru

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Павел Крашенинников считает, что в Основном законе не нужно прописывать упоминание о боге.

Моя точка зрения, что бог, если он есть в душе, то он есть. Независимо от того, будет ли он прописан в тексте закона или нет, — заявил Крашенинников.

Он также выступил против упоминания понятия брака как союза мужчины и женщины. По его словам, понятие брака прописано в семейном кодексе, сообщает «Интерфакс».

Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский выступил против упоминание бога в тексте Основного законы страны. Он подчеркнул, что это не тот вопрос, который необходимо вписывать в правовой документ. Барщевский напомнил, что Россия является светским государством и право свободы вероисповедания закреплено в Конституции.

Ранее NEWS.ru писал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с идеей добавить в преамбулу Конституции упоминание о боге. Он подчеркнул, что речь идёт не только о православных, но и о россиянах, представляющих другие конфессии.