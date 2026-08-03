Котлеты с пюрешкой — это классика, но я нашел способ ее перезагрузить: готовлю гнезда под сырно-сметанной шапкой

Котлеты с пюрешкой — это классика, но я нашел способ ее перезагрузить: готовлю гнезда под сырно-сметанной шапкой

Когда хочется уютного домашнего ужина без лишней возни, этот рецепт всегда приходит на ум. Фрикадельки получаются сочными благодаря тушению в сметанном соусе, картофель — нежным и ароматным, а расплавленный сыр добавляет ту самую тягучую нотку.

Ингредиенты

Картофель — 200 г на одну порцию (плюс 20 г для формовки), фарш мясной — 100 г, лук репчатый — 1 шт., масло растительное — 1 ст. л., соль — по вкусу, масло сливочное — 80 г, яйца — 2 шт., мука — 1 ст. л., сыр — по вкусу, сметана — 250 г, зелень — для подачи.

Как готовлю

Сначала отвариваю картофель до готовности, разминаю в пюре с добавлением сливочного масла, яиц, муки и соли. Тем временем обжариваю мелко нарезанный лук на растительном масле до прозрачности, смешиваю с фаршем, солю и формирую небольшие фрикадельки. Выкладываю картофельное пюре в форму, сверху распределяю фрикадельки и заливаю все сметаной, смешанной с зеленью. Щедро посыпаю тертым сыром и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Достаю, когда сырная шапка станет золотистой и ароматной — и сразу подаю, посыпав свежей зеленью.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Меня поразило, насколько воздушным получается картофельный слой. Сырная шапка запекается до янтарного оттенка и приятно похрустывает, пока добираешься ложкой до сочной начинки. Советую достать запеканку из духовки за пару минут до готовности и дать ей «подышать» — так корочка станет еще выразительнее.