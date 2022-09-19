«Космонавт с большой буквы»: Герой России об уходе из жизни Полякова Космонавт Борисенко назвал Валерия Полякова космонавтом с большой буквы

Фото: Roscosmos

Валерий Поляков

Врач-космонавт Валерий Поляков был специалистом с большой буквы, сказал в беседе в NEWS.ru Герой России Андрей Борисенко. По его словам, его скончавшийся коллега отличался высочайшим уровнем знаний и подготовки.

Я сопровождал его полеты, еще до отряда космонавтов, в центе управления полетами, сотрудником главной оперативной группы управления. С профессиональной же точки зрения я знаю его как специалиста высочайшего уровня, космонавта с большой буквы, — сказал Борисенко.

Космонавт подчеркнул, что Поляков был уникальным человеком. Ученый является держателем мирового рекорда — мужчина провел в космосе 14 месяцев, напомнил Борисенко.

Вообще космонавты — это штучный товар. А Поляков еще и является держателем рекорда по самому длительному, непрерывному космическому полету, — сказал Герой России.

О смерти Полякова стало известно 19 сентября. Он скончался на 81-м году жизни. Причина смерти не называется.

Поляков известен тем, что установил рекорд непрерывного пребывания на космической станции «Мир» — 437 суток и 18 часов, то есть 14 месяцев. Благодаря миссии космонавта удалось доказать, что организм человека готов к полетам не только на околоземную орбиту, но и в дальний космос.