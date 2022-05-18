Косметолог рассказала, как остановить выпадение волос после коронавируса Косметолог Мирзоева: решить проблему выпадения волос после COVID-19 можно при помощи хирурга

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Человеку, который пострадал от выпадения волос после перенесённого коронавируса, стоит пройти обследование, чтобы выбрать наиболее эффективную терапию по восстановлению, заявила врач-косметолог Зайнаб Мирзоева. Она уточнила, что волосы также могут выпадать из-за стресса или нарушения гормонального фона, пишет «ФедералПресс».

Проблемой выпадения волос страдает большое количество людей, причин этого множество: недостаток микроэлементов в организме человека, нарушения гормонального фона, длительный стресс и депрессия, а также последствия COVID-19, — пояснила Мирзоева.

По её словам, для решения проблемы можно произвести пересадку волосяных фолликул при помощи хирурга. Также может помочь физиотерапия, при которой на кожу головы наносятся лечебные средства и нагреваются специальными приборами. Помимо этого, Мирзоева порекомендовала воспользоваться инъекционным методом: он улучшает рост волос, пробуждает спящие волосяные луковицы, а также устраняет перхоть и борется с заболеваниями кожи головы.

Ранее главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ Николай Потекаев рассказал, что первую российскую классификацию кожных поражений при СOVID-19 дополнили ещё одним пунктом — алопеция. Речь идёт о синдроме выпадения волос, который встречается у 40% переболевших коронавирусом.