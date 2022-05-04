Косметолог назвала недорогой способ избавиться от мешков под глазами Косметолог Токарева назвала недорогой способ избавиться от мешков под глазами

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Чтобы избавиться от мешков под глазами, достаточно купить два недорогих лекарственных препарата в аптеке — мазь «Троксерутин» и мазь «Арника», а потом смешать для приготовления специальной смеси, рассказала косметолог Наталья Токарева. Она подчеркнула, что эффект от такой мази будет не менее сильный, чем от профессиональной уходовой косметики, пишет «МК в Новосибирске».

Для того чтобы привести в порядок кожу под глазами, нужно использовать всего два средства: мазь «Троксерутин» и мазь «Арника». Для того чтобы приготовить отличное тонизирующее и омолаживающее средство, нужно взять одну каплю троксерутина и две капли мази «Арника», — пояснила Токарева.

Она добавила, что троксерутин имеет желтоватый оттенок, поэтому разводить его стоит в соотношении 1:2. При этом мазь «Арника» крайне важно купить без парфюмерных отдушек, так как в противном случае лекарство вызовет сильное раздражение кожи вокруг глаз и человек «разрыдается».

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