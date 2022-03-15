Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей весной

Косметолог Марият Мухина рассказала, что весной коже требуется дополнительный уход. Она отметила, что в это время года важно позаботиться о коже в том числе и «изнутри», пишет «Слово и Дело».

По словам специалиста, любой уход начинается с внутренних процессов, поэтому очень важно откорректировать своё питание, добавив необходимые для красоты кожи витамины и микроэлементы. В частности, такие как омега-кислоты. Большое их количество содержится в кукурузном масле — 12 тысяч мг на 100 г, в то время как в оливковом их содержание составляет 433 мг на 100 г.

Не надо бегать за дорогими маслами — можно и обычные потреблять в пищу. В масле грецкого ореха омега-3 2000 миллиграммов на 100 граммов продукта, — объяснила Мухина.

Косметолог советует добавить в ежедневный план питания такие продукты, как сельдь, сёмга, а также овощи, фрукты и орехи. Наиболее полезны для кожи авокадо, арахис, листовой салат и шпинат. Также в уходе за молодой кожей стоит отдавать предпочтение лёгким средствам и завершать уход солнцезащитным средством с 30 SPF.

Для возрастной же кожи нужны специальные процедуры. Рассмотреть можно уколы ботулотоксина, чтобы избежать нежелательных морщин, витаминные и пептидные капельницы и различные пилинги. Однако, предупредила косметолог, перед их проведением необходима консультация специалиста.

Ранее Мухина рассказала, какие способы будут наиболее эффективны при борьбе с бессонницей. Специалист отметила, что перед сном можно принять душ Алексеева, который промассирует все мышцы так, как это не сделает ни один массажист.