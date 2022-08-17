Коронавирус возвращается: каким регионам грозит введение масочного режима NEWS.ru составил рейтинг субъектов РФ по уровню заболеваемости COVID-19 и выяснил, какие из них ждут антипандемийные ограничения

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Россию продолжает накрывать очередная волна пандемии коронавируса SARS-CoV-2 — 17 августа впервые с конца марта в стране побит антирекорд в 30 с лишним тысяч новых заражений за сутки. Накануне Роспотребнадзор рекомендовал вводить масочный режим тем субъектам РФ, где за неделю заболеваемость составляет более 50 случаев на 100 тысяч человек. NEWS.ru проанализировал эту информацию и составил свой рейтинг регионов, посчитав, сколько заражений фиксировалось 10–16 августа, и выяснил, что ограничения пока не грозят 21 субъекту из 85.

Критерий 50+

В Роспотребнадзоре констатируют, что эпидемическая ситуация по COVID-19 в РФ «характеризуется продолжающимся ростом числа выявленных случаев», при этом 48,6% зарегистрированных заболеваний приходится на Москву, Петербург и Московскую область.

В субъектах РФ, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы). Письмо с соответствующими рекомендациями направлено в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой дано поручение проработать рекомендации с органами исполнительной власти субъектов РФ, — заявили в ведомстве.

По итогам 32-й недели 2022 года, по данным Роспотребнадзора, в стране зарегистрировано 175 680 случаев заболевания COVID-19, или 119,71 на 100 тысяч населения, что на 49,2% выше, чем на прошлой неделе. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 18 регионах, заверили в ведомстве.

На сегодня санитарные ограничения ввели в Бурятии (31-е место в региональном рейтинге NEWS.ru, где с 10 по 16 августа зарегистрировано 99,1 заражения на 100 тысяч населения) и Республике Алтай (5-е место и 211,3 случая на 100 тысяч). Возвратить ограничения обещали в Ульяновской области и на Ямале, занимающими соответственно 53-е и 46-е место по уровню недельной заболеваемости COVID-19.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

По данным NEWS.ru, в TOP-10 субъектов — лидеров по заражениям COVID-19 помимо упомянутой Республики Алтай вошли Петербург (443,2 случая на 100 тысяч человек), Москва (390,4 случая на 100 тысяч), Якутия (248,8 случая на 100 тысяч) и Калмыкия (231,9 случая на 100 тысяч). Следом по порядку идут Московская (183,7 случая на 100 тысяч), Ленинградская (182,6), Архангельская (176,2), Тульская (174,8) и Тюменская (174,7) области.

Во втором десятке субъектов по недельному приросту заболеваемости коронавирусной инфекцией, которым положено введение масочного режима, оказались Республика Тыва (159,6 случая на 100 тысяч), Рязанская область (147,4), Севастополь: (146,9), Приморский край (146,2), Воронежская область (139,8), Камчатский край (134,9), Орловская область (131,9), Хакасия (131,1), Новгородская (126,2) и Калининградская (125,4) области.

Всего, по расчётам NEWS.ru, возвращать санитарные ограничения по формуле Роспотребнадзора предстоит в 64 российских субъектах, лишь в 21 регионе уровень заболеваемости ниже 50 случаев на 100 тысяч населения. Лучше всего дела обстоят в Ингушетии (11,6 случая на 100 тысяч), Чечне (13,9), Татарстане (15,6), Ненецком АО (29,1), Дагестане (29,9), Башкортостане (30,1), Курганской (30,4) и Кировской (30,5) областях, Карачаево-Черкессии (31,6) и Марий Эл (34,2).

Подробнее об этом можно узнать из инфографики NEWS.ru:

Фото: Lidia Veles/NEWS.ru

Региональный рейтинг NEWS.ru

1. Петербург: 443,2 случая заражения на 100 тысяч населения (23 836 заражений зарегистрировано 10–16 августа)

2. Москва: 390,4 (49 319)

3. Саха (Якутия): 248,8 (2469)

4. Калмыкия: 231,9 (621)

5. Республика Алтай: 211,3 (468)

6. Московская область: 183,7 (14 277)

7. Ленинградская область: 182,6 (3491)

8. Архангельская область: 176,2 (1885)

9. Тульская область: 174,8 (2505)

10. Тюменская область: 174,7 (2714)

11. Тува: 159,6 (531)

12. Рязанская область: 147,4 (1600)

13. Севастополь: 146,9 (767)

14. Приморский край: 146,2 (2724)

15. Воронежская область: 139,8 (3199)

16. Камчатский край: 134,9 (422)

17. Орловская область: 131,9 (941)

18. Хакасия: 131,1 (693)

19. Новгородская область: 126,2 (740)

20. Калининградская область: 125,4 (1289)

21. Иркутская область: 123,3 (2908)

22. Брянская область: 119,4 (1396)

23. Карелия: 118,3 (714)

24. Липецкая область: 115,8 (1290)

25. Чукотка: 109,9 (55)

26. Самарская область: 102,6 (3215)

27. Калужская область: 102,6 (1040)

28. Пермский край: 100,3 (2567)

29. Красноярский край: 99,8 (2844)

30. Тверская область: 99,8 (1228)

31. Бурятия: 99,1 (974)

32. Псковская область: 98,8 (606)

33. ХМАО: 97,3 (1657)

34. Крым: 93,4 (1173)

35. Нижегородская область: 89,3 (2809)

36. Астраханская область: 88,5 (876)

37. Краснодарский край: 83,9 (4773)

38. Свердловская область: 83,1 (3545)

39. Чувашия: 80,8 (969)

40. Курская область: 81,7 (886)

41. Еврейская АО: 80,6 (124)

42. Ростовская область: 80,4 (3341)

43. Смоленская область: 79,3 (722)

44. Кемеровская область: 77 (2007)

45. Омская область: 75,3 (1416)

46. ЯНАО: 74,6 (412)

47. Забайкальский край: 73,6 (769)

48. Томская область: 73,5 (786)

49. Белгородская область: 73,1 (1121)

50. Кабардино-Балкария: 72,8 (634)

51. Алтайский край: 72,2 (1639)

52. Мордовия: 69,5 (536)

53. Ульяновская область: 69,2 (833)

54. Хабаровский край: 64,6 (840)

55. Ставропольский край: 62,8 (1747)

56. Удмуртия: 62 (921)

57. Пензенская область: 58,3 (744)

58. Оренбургская область: 56,4 (1086)

59. Коми: 55,6 (447)

60. Вологодская область: 52 (593)

61. Челябинская область: 51,1 (1750)

62. Амурская область: 51 (394)

63. Костромская область: 50,9 (316)

64. Тамбовская область: 50,1 (492)

65. Волгоградская область: 45,9 (1124)

66. Магаданская область: 45 (62)

67. Северная Осетия — Алания: 44,9 (309)

68. Новосибирская область: 44,8 (1247)

69. Ярославская область: 44,5 (547)

70. Саратовская область: 44,1 (1042)

71. Мурманская область: 44,1 (320)

72. Владимирская область: 42,3 (561)

73. Адыгея: 39,7 (186)

74. Ивановская область: 36,4 (356)

75. Сахалинская область: 34,9 (169)

76. Марий Эл: 34,2 (230)

77. Карачаево-Черкессия: 31,6 (147)

78. Кировская область: 30,5 (377)

79. Курганская область: 30,4 (245)

80. Башкортостан: 30,1 (1205)

81. Дагестан: 29,9 (945)

82. Ненецкий АО: 29,1 (13)

83. Татарстан: 15,6 (610)

84. Чечня: 13,9 (212)

85. Ингушетия: 11,6 (61)

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал об очередной волне пандемии коронавируса, которая началась в РФ ещё в июне после проникновения в страну новых сублиний штамма «омикрон» BA.4 и BA.5.