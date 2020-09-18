Корабли Северного флота двинулись в сторону границы с США

Отряд кораблей Северного флота России, совершающий арктический поход, направляется в сторону Берингова пролива, где проходит морская российско-американская граница.
Об этом сообщили в пресс-службе флота. По её данным, из-за неблагоприятных погодных условий отряд был вынужден сняться с якорей у мыса Ванкарем в Чукотском море.
Корабли и суда арктической группировки Северного флота в связи с неблагоприятными метеоусловиями снялись с якорных стоянок в районе мыса Ванкарем в Чукотском море и продолжили движение на восток в соответствии с планом похода, — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что корабли движутся в сторону Берингова пролива. Отряд, в который входят большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Кондопога», буксир «Памир» и ледокол «Илья Муромец», будет двигаться вдоль Чукотского полуострова. В ходе плавания моряки будут заниматься изучением мест побережья, пригодных для высадки морского десанта,
Ранее NEWS.ru писал о том, что Северный флот сообщил о плановых полётах двух дальних противолодочных самолётов Ту-142 над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. На части пути их сопровождали иностранные истребители.
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