Корабли Северного флота двинулись в сторону границы с США

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Отряд кораблей Северного флота России, совершающий арктический поход, направляется в сторону Берингова пролива, где проходит морская российско-американская граница.

Об этом сообщили в пресс-службе флота. По её данным, из-за неблагоприятных погодных условий отряд был вынужден сняться с якорей у мыса Ванкарем в Чукотском море.

Корабли и суда арктической группировки Северного флота в связи с неблагоприятными метеоусловиями снялись с якорных стоянок в районе мыса Ванкарем в Чукотском море и продолжили движение на восток в соответствии с планом похода, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что корабли движутся в сторону Берингова пролива. Отряд, в который входят большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Кондопога», буксир «Памир» и ледокол «Илья Муромец», будет двигаться вдоль Чукотского полуострова. В ходе плавания моряки будут заниматься изучением мест побережья, пригодных для высадки морского десанта, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Северный флот сообщил о плановых полётах двух дальних противолодочных самолётов Ту-142 над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. На части пути их сопровождали иностранные истребители.